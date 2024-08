Reconstruction d’Al Haouz: le plus gros reste à venir

Dans sa note d’orientation pour la préparation du PLF 2025, diffusée auprès des ministres, le gouvernement a mentionné le programme de reconstruction et de réhabilitation générale des zones touchées par le séisme d’Al Haouz. Il s’agit de continuer à soutenir les populations affectées et à réhabiliter les infrastructures endommagées, tout en œuvrant à la valorisation et au développement de ces régions, indique le quotidien L’Economiste dans son édition du mardi 13 août.

«À ce jour, près d’un an après cette tragédie, 59.438 logements endommagés ont été recensés. Et au 1er juillet, un montant de 1,4 milliard de dirhams a été versé à environ 57.000 bénéficiaires, dont 1,1 milliard de dirhams pour la première tranche des aides fixée à 20.000 dirhams par bénéficiaire», lit-on. Pour la deuxième tranche, qui prévoit 20.000 dirhams pour les travaux de réhabilitation et 40.000 dirhams pour les travaux de reconstruction, 206 millions de dirhams ont été versés au profit de 9.584 bénéficiaires.

En outre, pour faciliter la reconstruction, une assistance technique et architecturale est fournie aux bénéficiaires. Elle est assortie de l’intervention des architectes, des bureaux d’études, des laboratoires et des géomètres. Ce dispositif est complété par la mise en place d’un système de surveillance des prix des matériaux de construction dans les zones sinistrées.

«Pour accélérer le processus de reconstruction, une procédure simplifiée de délivrance des permis de construire a été instaurée, avec 60 guichets uniques. A cela s’ajoute l’utilisation de techniques modernes de levée topographique, comme les drones, pour délivrer les permis de construire sans attendre la fin des opérations de déblaiement», lit-on encore.

En prévision de l’opérationnalisation de l’Agence de développement du Grand Atlas, dont le patron sera nommé en Conseil des ministres, le comité interministériel a approuvé un programme de travail urgent.

Chaque secteur prend en charge la réalisation de ses projets spécifiques, notamment la reconstruction et la réhabilitation des établissements de santé et d’éducation et l’aménagement des routes. A cela s’ajoutent le début du versement des aides aux propriétaires d’ateliers, d’hôtels et de coopératives, et la mise en place d’un programme pour le versement des aides à la reconstruction, à la réhabilitation et à l’équipement des points de vente commerciaux.