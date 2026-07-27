Prix des médicaments: l’équation délicate entre accessibilité et souveraineté sanitaire

Derrière les économies légitimement attendues par les usagers du système de santé et l’assurance maladie se joue un équilibre particulièrement fragile, indispensable à la préservation des médicaments à bas prix, au maintien de la viabilité financière des officines de proximité, à la consolidation de la production industrielle locale et à la sécurisation globale des approvisionnements sur l’ensemble du territoire. «Mal calibrée ou appliquée avec brutalité, une réduction générale des tarifs risquerait d’entraîner une poussée mécanique des importations, fragilisant durablement le tissu sanitaire et industriel du pays», indique le quotidien Les Inspirations Eco du 28 juillet.

Attendu depuis plus d’une décennie pour redéfinir la tarification, le nouveau décret sur la fixation des prix promet d’alléger la facture finale des ménages tout en tempérant la pression constante exercée sur les caisses de la couverture médicale obligatoire. Mais, pour réussir son pari, le législateur doit résoudre une équation complexe consistant à réduire le coût de la santé sans précipiter l’éviction définitive des spécialités thérapeutiques les moins rentables, sans mettre en péril le réseau national des pharmacies et sans accentuer la dépendance envers les fournisseurs étrangers. Si le principe d’une meilleure accessibilité recueille une adhésion unanime, les orientations méthodologiques font naître des divergences d’appréciation significatives au sein du secteur.

D’un côté, Abdelmajid Belaiche, analyste des marchés pharmaceutiques et expert en économie de la santé, perçoit dans ce nouveau texte une rupture stratégique particulièrement opportune. De l’autre, Amine Bouzoubaâ, secrétaire général de la Confédération nationale des syndicats des pharmaciens du Maroc, exprime de vives inquiétudes quant à la résurgence d’effets secondaires délétères pour la profession et l’approvisionnement général.

L’analyse portée par Abdelmajid Belaiche, cité par Les Inspirations Eco, suggère que «la priorité absolue de la réforme réside dans le contrôle ciblé des dépenses d’assurance maladie, en rompant définitivement avec la logique des coupes aveugles opérées à partir de 2013». Cette précédente vague d’ajustements avait frappé indistinctement des traitements à très faible valeur faciale, érodant leur rentabilité au point de compromettre la présence, sur les rayonnages, de molécules essentielles pourtant bon marché. La nouvelle orientation vise un ciblage stratégique, fondé sur le constat qu’une centaine de molécules à fort coût unitaire concentre, à elle seule, plus de la moitié des remboursements du système assurantiel, bien qu’elle ne représente qu’une part infime de la pharmacopée enregistrée. L’effort d’économie gagne ainsi à se concentrer sur ces traitements d’exception plutôt que sur les remèdes du quotidien.

Dans cette optique, la protection explicite des marges appliquées aux produits vendus sous la barre des 300 dirhams constitue un garde-fou salutaire, cette tranche tarifaire formant le cœur de l’activité commerciale des officines et le socle de la consommation courante. Néanmoins, s’agissant des innovations thérapeutiques internationales affichant des tarifs prohibitifs, la seule voie réglementaire se heurte souvent aux exigences des firmes mondiales. Soucieuses d’éviter toute contagion tarifaire vers d’autres marchés émergents, ces multinationales refusent d’abaisser officiellement leurs prix publics. L’expert suggère de recourir à des mécanismes d’accords confidentiels permettant de maintenir le prix facial tout en négociant des remises et des restitutions directes au profit des organismes gestionnaires. À cela s’ajoute la possibilité, dans les cas les plus critiques, d’actionner le levier juridique des licences obligatoires, autorisant la fabrication locale sous brevet en contrepartie d’une redevance administrative, bien que cette option demeure diplomatiquement et industriellement délicate à manier.

Cette vision optimiste est nuancée par les réserves exprimées par le représentant syndical des officinaux. Également cité par Les Inspirations Eco, Amine Bouzoubaâ rappelle que «le segment des médicaments économiques demeure le plus vulnérable aux pénuries récurrentes et aux arrêts de commercialisation pure et simple». Dès lors que la marge restante ne couvre plus les coûts de revient, de conditionnement, d’importation ou d’acheminement, les fabricants réduisent progressivement les cadences de production ou se désengagent du marché national, plaçant le patient en première ligne des arbitrages d’approvisionnement. La crainte persiste ainsi de voir les révisions tarifaires récurrentes éroder, à petit feu, les gammes populaires, tandis que les spécialités protégées par des brevets exclusifs échapperaient de fait aux incitations à la baisse des prix.

La question centrale de la souveraineté sanitaire se trouve, par là même, réinterrogée. Alors que le tissu industriel marocain parvenait autrefois à satisfaire près de 80% des besoins de la population, cette couverture est tombée aux alentours de 50%, un effritement qui résulte à la fois des effets résiduels de la réforme de 2013, de la hausse mondiale des intrants, des coûts logistiques post-pandémiques et de la concentration asiatique des principes actifs. Restaurer l’autonomie stratégique exige de garantir aux laboratoires locaux un cadre économique prévisible et rentable, capable d’encourager les investissements productifs et la sécurisation des stocks de matières premières.

Au bout de cette chaîne de distribution, le réseau des officines de proximité apparaît comme le maillon économique le plus vulnérable. Près de 70% des officines marocaines enregistrent un chiffre d’affaires annuel inférieur au seuil d’un million et demi de dirhams, laissant, après le paiement de l’ensemble des charges professionnelles, un revenu net très modeste pour le praticien. Les ventes ponctuelles de médicaments à coût très élevé ne permettent pas d’éponger ce déséquilibre structurel.