Pèlerinage à la Macque: quel coût économique pour le Maroc?

Quelque 34.000 pèlerins marocains ont commencé l’accomplissement du Hajj à la Mecque. Un rite qui mobilisera quelque 2,26 milliards de dirhams entre pèlerins encadrés par le ministère des Habous et des Affaires islamiques et ceux dont le voyagé est organisé par le privé, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du lundi 27 mai.

«Au-delà du caractère spirituel de ce 5e précepte de l’Islam, le Hajj est également un rite qui nourrit chaque année une activité économique importante dans le cadre du tourisme religieux. Cette activité est la deuxième source de revenus de l’Arabie Saoudite après le pétrole», lit-on. Sur le total des Marocains qui y sont attendus cette année, 22.500 sont encadrés par le ministère des Habous et des Affaires islamiques, et 11.500 par des agences de voyage.

Le coût du pèlerinage a été fixé à 66.865 dirhams pour les pèlerins encadrés par le ministère, soit une augmentation de près de 3.200 dirhams par rapport à la saison précédente, sans tenir compte de la différence des tarifs des services de base. Toutefois, ce coût reste largement inférieur à ceux des packages proposés par le secteur privé, constitué notamment d’agences de voyage labellisées et autorisées à commercialiser les produits Hajj 2024.

Par ailleurs, durant la période du pèlerinage, l’Office national des aéroports (ONDA) déploie un dispositif propre. Au total, ce sont ainsi 78 vols au départ de sept aéroports marocains qui sont programmés à cet effet. Le dernier vol aller devant avoir lieu le 10 juin, tandis que les vols retour débuteront le 20 juin et prendront fin le 10 juillet. «De surcroît, 738 administrateurs, oulémas, médecins et professionnels des médias, dont 520 accompagnateurs et encadrants, seront au service des pèlerins», précise Les Inspirations Eco.

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques avait souligné que 53 des vols programmés se rendront directement à Médine, ce qui évitera à plus de 15.000 pèlerins le déplacement par voie routière.

Parmi les facilités prévues, figure aussi la nouvelle approche «Route de la Mecque», adoptée depuis l’année dernière par les autorités saoudiennes. Celle-ci prévoit une série de dispositions au départ de l’Aéroport Mohammed V de Casablanca pour réduire la durée des formalités à l’aéroport d’arrivée. Cette opération profitera à quelque 12.000 pèlerins.