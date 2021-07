© Copyright : DR

Kiosque360. Le Comité de pilotage, de suivi et d’évaluation du Programme de développement urbain de la ville d’Agadir 2020-2024 (PDU) a fait un bilan d’étape: sur les 94 projets, 25 sont en cours de réalisation, totalisant 3 milliards 778,5 millions de dirhams. Explications.

Signé en février 2020 devant SM le Roi Mohammed VI, le programme de développement urbain de la ville d’Agadir 2020-2024 (PDU) se concrétise. En effet, le Comité de pilotage, de suivi et d’évaluation dudit Programme annonce que 25 projets sont en cours de réalisation, totalisant un coût global de 3 milliards 778,5 millions de dirhams, soit 60% du coût global du programme, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 8 juillet, précisant que le PDU compte 94 projets dotés initialement d’une enveloppe de 5 milliards 991 millions de dirhams, qui a grimpé à 6 milliards 297,97 millions de dirhams.

En plus de ces chantiers en cours, des appels d’offres travaux ont été lancés, et ce pour 25 projets supplémentaires représentant, quant à eux, 992 millions de dirhams, soit 16% du du coût global du programme.

Avec 1 milliard 428 millions de dirhams, soit 23% du coût global du programme, 34 autres projets se situent à l’étape des études de faisabilité. Mais ces études sont très avancées, souligne le journal. Ainsi, fin 2021, 63 projets, d’un coût global de 5 milliards 278 millions de dirhams seront en cours de réalisation.

Quant aux engagements du PDU, ils devraient s’élever à 4 milliards 67 millions de dirhams, soit 65% du coût global du Programme, les engagements à contracter au deuxième semestre de l’année en cours se chiffrant à 2 milliards 313 millions de dirhams.

Depuis le lancement du PDU, ce travail titanesque compte également la signature de 15 conventions spécifiques et 5 avenants pour accompagner sa mise en œuvre. Il a aussi mobilisé 23 partenaires financiers et opérationnels, et a vu l’organisation de quatre comités de pilotage, de suivi et d’évaluation.