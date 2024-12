Paris sportifs: 1xBET dans le collimateur du gouvernement

La société russe des paris 1xBet opère «illégalement» au Maroc, a mis en garde vendredi dernier, 29 novembre 2024, Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du budget, par ailleurs président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Le secteur des paris sportifs au Maroc est régi par une réglementation claire, en ce sens que les sociétés nationales s’acquittent de leurs impôts, contrairement à 1xBet, explique l’hebdomadaire Chalenge, citant Fouzi Lekjaa, qui s’exprimait lors de la séance de vote en deuxième lecture du projet de loi de finances par la Chambre des Représentants.

Dans ce sens, Fouzi Lekjaa a affirmé que pour pouvoir travailler en toute légalité au Maroc, toute société doit avoir un siège social et une domiciliation fiscale in situ, ce qui est loin d’être le cas de 1xBet. Selon le ministre, «il est de la responsabilité de tous de s’interposer à ce type d’activités illicites».

Ce qui est encore plus grave, a-t-il dénoncé, c’est que cette société a réussi à infiltrer des organisations internationales: «il incombe à notre responsabilité collective de contester les activités de cette entreprise. Le danger se révèle d’autant plus préoccupant, compte tenu de ses ambitions d’expansion vers les institutions internationales, où elle se positionne en tant que sponsor officiel de la Confédération Africaine de Football (CAF)» , a-t-il insisté.

D’où le besoin d’un véritable débat, d’une vigilance accrue, et de lois efficaces pour mettre fin à ces agissements.

Cette société, l’un des sponsors du Raja de Casablanca, «a fait des offres de parrainage à des clubs marocains et même à la Fédération, mais notre position était claire, à savoir le refus de faire affaire avec eux», écrit Challenge.

En novembre 2023, Chakib Benmoussa, l’ancien ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avait souligné que «les paris sportifs illégaux constituent un réel danger aussi bien pour les parieurs, les gouvernements, que pour le sport en général».

En août dernier, la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) a adressé une lettre d’avertissement aux influenceurs marocains faisant la promotion, via leurs comptes sur les réseaux sociaux, de cette société russe.

Depuis septembre 2021, le Maroc fait partie des pays signataires de la convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation des compétitions sportives, dite «Convention de Macolin».

L’un des principaux apports de ce texte est de définir les paris sportifs illégaux, présentés comme «tout pari sportif dont le type ou l’opérateur n’est pas autorisé, en vertu du droit applicable dans la juridiction où se trouve le consommateur».

Cette convention définit également des mesures coercitives, notamment «la fermeture ou la restriction directe et indirecte de l’accès aux opérateurs de paris sportifs illégaux à distance et la fermeture des opérateurs de paris illégaux disposant d’un réseau physique relevant de sa juridiction», ainsi que le «blocage des flux financiers entre les opérateurs de paris sportifs illégaux et les consommateurs, et l’interdiction de la publicité pour les opérateurs de paris sportifs illégaux».

Ce texte s’applique pleinement au cas de 1xBet, qui ne dispose pas de licence au Maroc pour exercer l’activité des paris sportifs, qui est, en vertu des conventions signées avec l’État, le monopole de la Marocaine des jeux et des sports (MDJS), exception faite des courses de chevaux et de lévriers.