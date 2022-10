© Copyright : le360

Le ministre de l'Agriculture, Mohammed Sadiki, a présidé, ce jeudi 27 octobre 2022 à Erfoud, la cérémonie d'inauguration de la onzième édition du Salon international des dattes au Maroc: SIDATTES 2022.

Le ministre l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a donné, ce jeudi 27 octobre 2022 à Erfoud, le coup d’envoi à la 11e édition du Salon international des dattes au Maroc: SIDATTES 2022. La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence de plusieurs personnalités, dont notamment la ministre émiratie du Changement climatique et de l’Environnement, Mariam Bint Mohammed Saeed Hareb Almheiri, du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d’Errachidia, Bouchâab Yahdih.

Rendez-vous agricole incontournable, le salon international des dattes revient ainsi après deux années d’absence en raison de la crise sanitaire due au Covid-19. Cette édition, organisée sous le thème «La gestion intégrée des ressources naturelles: pour la durabilité et la résilience de l’écosystème oasien», se focalise sur l’importance et le rôle des oasis et sur les enjeux liés à la préservation des ressources naturelles pour la durabilité de ces territoires, véritable barrière contre l’avancée de la désertification.

D’après le ministre de l’Agriculture, cet évènement constitue «une plateforme de rencontres extrêmement importante pour les professionnels et pour une mise à niveau par rapport aux dernières réalisations et aux acquis du secteur sur le plan technologique et sur le plan du développement des cultures».

Le salon met également à l’honneur le palmier dattier, qui représente l’ossature de l’agriculture oasienne, un secteur clé pour le développement économique et social de ces zones. «Le plan Maroc Vert a donné une impulsion extrêmement importante pour l’extension de cette chaîne de valeur pour arriver à une production de 140.000 à 150.000 tonnes en moyenne annuellement», a fait savoir le ministre.

Et d’ajouter, «La stratégie Génération Green, qui a été lancée par Sa Majesté le Roi en 2020, va continuer le travail et se focalisera sur la valorisation et la plantation de 5 millions d’arbres, dont 3 millions à l’intérieur des palmeraies pour la densification et 2 millions au niveau de l’extension à l’extérieur des palmeraies».

La prochaine étape du développement du secteur reposera sur la recherche et l’innovation pour l’amélioration des plantations et la valorisation des dattes marocaines. «Il s’agit de plantations modernes réalisées avec un accompagnement des producteurs sur le plan technologique, sur le plan recherche et innovation et aussi sur le plan de commercialisation des produits, aussi bien au niveau du marché national qu’international», a fait savoir Mohammed Sadiki, dans une déclaration pour Le360.

Le SIDATTES 2022, qui se tiendra jusqu’au 30 octobre 2022, devrait accueillir, selon le ministère de l’Agriculture, plus de 80.000 visiteurs. Déployé sur une superficie de 40.000 m2, le salon est organisé autour de plusieurs pôles: régions, institutionnels et sponsors, international, Rahba, produits du terroir et enfin, agrofournitures. Cette édition sera également marquée par l'organisation de plusieurs concours et ateliers, en plus d'une journée scientifique.