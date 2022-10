Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Kiosque: Le ministère de l’Agriculture va mobiliser un investissement d’environ 1,01 milliard de dirhams pour la déclinaison du plan d’action provincial de la stratégie Al Jayl Al Akhdar 2020-2030 au niveau de Ouarzazate. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui Le Maroc.

Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadik, poursuit ses visites de terrain en vue de s’enquérir de l’état d’avancement de la déclinaison de la stratégie «Al Jayl Al Akhdar» au niveau régional, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans son édition du 1 er novembre. Le journal indique ainsi que le ministre a fait escale, dimanche 30 octobre, dans la province de Ouarzazate.

Cette visite a porté sur la présentation du bilan des réalisations du Plan Maroc Vert au niveau de la province à fin 2020, la déclinaison du plan d’action régional de la stratégie «Génération Green 2020- 2030», ainsi que la situation des programmes et projets structurants en matière de développement agricole et rural au niveau de la province.

Selon le département de l’Agriculture, le bilan des réalisations du Plan Maroc Vert au niveau de la province est très positif comme il a eu des retombées très significatives sur la population locale. «Il s’agit de la mise en œuvre de 14 projets pour un investissement total de 720 millions de dirhams. Ces projets ont ciblé les principales filières agricoles, et plus particulièrement l’olivier, l’amandier, le pommier et le safran. Le montant des incitations dans le cadre du Fonds de développement agricole s’élève à 178 millions de dirhams», ajoute la même source.

Aujourd’hui Le Maroc précise que le ministère prévoit de mobiliser un investissement d’environ 1,01 milliard de dirhams pour la déclinaison du plan d’action provincial de la stratégie Al Jayl Al Akhdar 2020-2030. «La priorité sera ainsi donnée à l’élément humain, en poursuivant la dynamique de développement agricole enclenchée dans le cadre du Plan Maroc Vert. Lors de cette visite, le ministre a pris connaissance, au niveau de la commune de Telouet, du Projet de développement rural des montagnes de l’Atlas (PDRMA) de la province de Ouarzazate pour la période 2017-2023», note-t-on.

Ce projet, d’un coût global de 176 millions de dirhams, a pour objectifs l’amélioration des revenus des agriculteurs grâce au développement des filières de production végétales et animales, la diversification des sources de revenus, la gestion durable des ressources naturelles et plus particulièrement des ressources en eau, et le désenclavement. Il cible 12.700 foyers.

Le ministre a également visité une unité de conditionnement des pommes, ce qui a permis de dresser le bilan de développement de la filière du pommier au niveau de la province dans le cadre du Plan Maroc Vert. Les principales composantes de ce programme concernent la réhabilitation de 111 km de seguias, l’équipement des exploitations agricoles en goutte-à-goutte sur 100 hectares, la protection des terrains agricoles sur 10 km, la plantation de 885 hectares de pommiers et l’entretien de 480 hectares, ainsi que la construction de 3 unités de valorisation d’une capacité totale de 1.500 tonnes.

Aujourd’hui Le Maroc précise que ce dispositif prévoit la réalisation de 126 km de route et la construction de 3 ouvrages d’art pour un montant global de 178,5 millions de dirhams. Il précise aussi que, pour la période 2018-2021, 98,2 km de routes ont été réalisés. Par ailleurs, le ministre a également visité une unité apicole de valorisation du miel à Aït Zineb, où une présentation du projet de développement de la filière apicole dans la province de Ouarzazate a été donnée.