Officiel: Royal Mansour Marrakech sacré «hôtel le plus accueillant au monde»

Les plus belles adresses du Royaume font également partie des meilleures du monde. C’est ce qu’indique le magazine Challenge, relevant que La Mamounia et Royal Mansour Marrakech sont de nouveau classés parmi les plus beaux palaces du monde. Ainsi, La Mamounia et Royal Mansour sont arrivés respectivement en 31ème et 38ème positions du classement réalisé par The World’s 50 Best Hotels Academy 2024, dont les résultats ont été annoncés récemment à Londres.

Dans les récompenses individuelles, Royal Mansour Marrakech, joyau de l’hôtellerie de luxe au Maroc, «s’est vu attribuer le prix de l’hôtel le plus accueillant au monde», qui «incarne l’art de l’hospitalité» en offrant à chaque client son propre palais privé et son majordome personnel.

«En vue de décerner le prix Art of Hospitality, les membres de l’académie ont été invités à nommer la propriété dans laquelle ils avaient reçu la meilleure expérience d’accueil au cours de la période de vote de 18 mois, en accordant une attention particulière à son ambiance, à la fourniture d’éléments expérientiels uniques et à la chaleur générale de l’accueil et de l’environnement», lit-on.

La méthode de travail rigoureuse suivie par ce classement semble conférer une crédibilité certaine à ses choix, tout en séduisant les experts et les médias spécialisés, qui se sont largement fait l’écho de cette deuxième édition.

La World’s 50 Best Hotels Academy est composée de centaines d’experts de l’industrie hôtelière de toutes les nationalités, qui scrutent les performances de milliers d’adresses dans les quatre coins de la planète pour établir la liste finale.

«En Afrique, seuls quatre hôtels ont réussi à s’immiscer dans le gotha de l’hôtellerie mondiale. Outre les deux palaces marocains, il y a deux enseignes sud-africaines, en l’occurrence Besides Mount Nelson, au Cap, et Singita, au South Africa’s Kruger National Park, classés respectivement en 28ème et 44ème rangs», précise Challenge.