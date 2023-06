Officiel. Le Conseil de la concurrence reprend l’instruction du dossier des carburants

Chose promise, chose due. Le Conseil de la concurrence reprend officiellement l’instruction du dossier des hydrocarbures avec la finalisation de la réforme de la loi sur les prix et la concurrence.

«Le Conseil de la concurrence a décidé, à l’unanimité de ses membres, de renvoyer à l’instruction le dossier relatif aux éventuelles pratiques anticoncurrentielles dans le marché de la distribution d’hydrocarbures», a annoncé le Conseil dans un communiqué.

L’institution dirigée par Ahmed Rahhou explique que cette décision fait suite aux amendements apportés au cadre légal régissant la concurrence au Maroc, après l’entrée en vigueur de la loi modifiant et complétant la loi relative à la liberté des prix et de la concurrence, et la loi modifiant et complétant la loi relative au Conseil de la concurrence.

«Ces amendements visent à conférer la précision nécessaire aux procédures ayant cours devant le Conseil, tout en renforçant les sécurités juridiques offertes aux parties concernées par lesdites procédures», explique le Conseil dans son communiqué.

Un nouveau rapport sera par ailleurs établi et présenté devant le collège du Conseil qui devra à nouveau examiner les soupçons de pratiques anticoncurrentielles pour tirer ses conclusions.

«Ce dossier (celui des hydrocarbures, NDLR) reste ouvert, et reste entre les mains du Conseil de la concurrence. Nous l’ouvrirons dès que la loi sur les prix et la concurrence sera amendée et promulguée», avait souligné, dans une interview accordée à Le360, le président du Conseil, Ahmed Rahhou.