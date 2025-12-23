Economie

Nasser Seddiqi nouveau directeur général de la Bourse de Casablanca

Nasser Seddiqi, directeur général de la Bourse de Casablanca.

Le Conseil d’administration de la Bourse de Casablanca a nommé, à l’unanimité, Nasser Seddiqi au poste de directeur général, conformément aux dispositions légales et statutaires. Nasser Seddiqi, dont la prise de fonctions interviendra le 19 janvier 2026, dispose d’une expérience de plus de 25 ans en régulation financière, gestion d’actifs et gouvernance des marchés, acquise au sein de l’AMMC et d’institutions internationales.

Avant sa nomination, Nasser Seddiqi occupait la fonction de directeur du Pôle Métiers de l’AMMC, en charge des activités de supervision des marchés, de la gestion d’actifs et des émetteurs. Il a également contribué au pilotage d’initiatives majeures comme la finance durable et le marché à terme.

Ancien président de l’Instance de coordination du marché à terme (2022–2025), Nasser Seddiqi a par ailleurs été impliqué dans plusieurs instances à l’international (IOSCO, IFREFI…).

Nasser Seddiqi a débuté sa carrière à Paris en cabinet d’audit international où il a exercé pendant plusieurs années des missions d’audit et de conseil.

Après plusieurs expériences à l’international, notamment dans le secteur bancaire et la gestion d’actifs, Nasser Seddiqi rejoint l’AMMC, en 2009, où il occupe successivement plusieurs postes de responsabilité avant d’être nommé directeur du Pôle Métiers.

Nasser Seddiqi est diplômé d’expertise comptable d’État français et titulaire de plusieurs certifications internationales relatives au développement des marchés de capitaux et à la régulation financière dont «The Global Certificate Program for Regulators of Securities Markets» délivrée par la Harvard Law School en partenariat avec l’IOSCO.

