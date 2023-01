© Copyright : DR

Les dispositions de la Loi de finances 2023 seront au cœur des échanges lors du Conseil national de l'entreprise (CNE) de la CGEM prévu vendredi 13 janvier 2023, au siège de la confédération patronale à Casablanca.

Le Conseil national de l’entreprise de la CGEM se tiendra le vendredi 13 janvier 2023 à Casablanca. Cette rencontre sera marquée par la présence de Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des Finances, et de Faouzi Lekjaâ, ministre délégué chargé du Budget, et permettra d'échanger sur les dispositions de la Loi de Finances 2023, annonce la CGEM dans un communiqué.

Le CNE, sorte de parlement interne de la CGEM, est l’une des instances statutaires de la confédération patronale.

Rappelons que la Chambre des représentants a adopté, jeudi 8 décembre 2022, l’intégralité du projet de Loi de finances 2023 en deuxième lecture. Au cours de cette séance, 102 députés ont voté pour, alors que 27 autres s’y sont opposés, sans aucun cas d’abstention.

Le Gouvernement s’est appuyé, lors de l'élaboration du projet de Loi de finances 2023, sur plusieurs hypothèses, à savoir: l'augmentation de la demande extérieure (hors phosphates et dérivés) à 2,5%, la détermination de la récolte agricole à environ 75 millions de quintaux de céréales, le prix moyen du gaz à 800 dollars/tonne et le taux de change euro/dollar à 1,044. Le gouvernement prévoit également un taux de développement de 4%, un déficit budgétaire de 4,5% du PIB et l’arrêt du taux d'inflation à 2%.