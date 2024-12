Mondial 2030: les atouts économiques phares d’une candidature

Le 11 décembre prochain sera décisif pour désigner les pays hôtes de la Coupe du monde 2030. Les rapports détaillant les forces et les faiblesses de la candidature du Maroc avec l’Espagne et le Portugal seront soumis à l’approbation du Congrès extraordinaire de la FIFA, à cette date, indique le quotidien L’Economiste dans son édition du lundi 2 décembre.

«Le Maroc, l’Espagne et le Portugal partagent une longue tradition de collaboration, et les tensions géopolitiques, bien qu’elles aient existé, ont été efficacement gérées grâce à des mécanismes diplomatiques et une volonté commune de garantir le succès de cette Coupe du monde», lit-on.

La candidature Espagne, Maroc et Portugal propose un budget inférieur à la norme de la FIFA, grâce à des économies sur des postes comme la sécurité et les services techniques. Les revenus attendus, notamment par les droits médias et la billetterie, devraient dépasser les prévisions de 20% par rapport aux éditions précédentes. Cette candidature bénéficie de conditions favorables, notamment des fuseaux horaires avantageux et une forte demande locale.

«La candidature propose des infrastructures de transport robustes avec des aéroports internationaux dans des villes clés comme Barcelone, Casablanca et Lisbonne. Des connexions interurbaines efficaces, notamment grâce aux trains à grande vitesse, permettront de faciliter les déplacements pendant la compétition. Les systèmes de transport public dans les grandes villes hôtes assureront une mobilité fluide entre les différents sites», lit-on encore.

Les propositions d’hébergement dans les 17 villes hôtes envisagées satisfont largement aux exigences minimales de la FIFA en termes de quantité et de qualité. Toutefois, des hôtels supplémentaires seront nécessaires pour accueillir le grand public lors des matchs populaires. Une évaluation complémentaire des nouvelles constructions hôtelières sera nécessaire pour garantir leur conformité aux standards de la FIFA.

Deux sites sont proposés pour accueillir le Centre international de diffusion (IBC): la Foire internationale de Casablanca et la Recinto Ferial Casa de Campo à Madrid. Les deux sites remplissent les exigences nécessaires et ont formellement confirmé leur engagement à héberger le centre par la signature d’un contrat de prestation de services.

S’agissant de la sécurité, les trois pays disposent d’un cadre législatif solide en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme, avec des mécanismes de coopération transfrontalière déjà en place. «Des mesures supplémentaires seront mises en place pour garantir la sécurité pendant la compétition, notamment par un échange d’informations renforcé entre les autorités policières», relève L’Economiste.