Mondial 2030: un impact positif de 8 à 10 milliards de dollars pour le Maroc

Selon une récente étude sur l’organisation de la Coupe du Monde 2030, «le Maroc gagnera en réputation mondiale et concrétisera une durabilité après l’événement».

L’impact positif de l’organisation de ce Mondial, qui n’est pas considéré seulement comme une manifestation sportive, mais comme «un catalyseur pour le développement», est estimé entre 8 et 10 milliards de dollars pour l’économie marocaine.

Selon Assabah de ce mardi 5 novembre 2024, ces retombées directes et indirectes proviendront, selon les conclusions de cette étude, «des droits de diffusion, des partenariats publicitaires, des recettes touristiques, du développement des infrastructures, de la modernisation des services, de l’extension et du renforcement des réseaux de transport, de l’amélioration des services de soins de santé, de la promotion de la culture du pays et de son image».

Le quotidien précise que cette «étude met en avant les projets stratégiques relatifs notamment à l’extension du réseau de trains à grande vitesse qui reliera Casablanca à Agadir, la modernisation des routes et des aéroports ainsi que de plusieurs autres infrastructures».

«Ce développement servira le Maroc après l’évènement du Mondial pendant longtemps, et contribuera ainsi à réduire les disparités régionales, en particulier entre les grandes villes et les zones rurales, en favorisant une intégration économique et sociale plus équilibrée à l’échelle nationale», écrit Assabah.

Sur le plan social, Assabah indique que «l’évènement créera des milliers d’emplois, directs et indirects, et offrira des opportunités fructueuses pour les jeunes pendant l’organisation de la manifestation, en plus du développement de leurs compétences professionnelles et personnelles».

De même, l’étude explique que «l’organisation de la Coupe du Monde 2030 offre également une plateforme pour renforcer la diversité culturelle du Maroc, promouvoir son image et ses valeurs, devant des millions de visiteurs et des téléspectateurs à travers le monde».