Modes de paiement: les Marocains se mettent au «sans contact»

Très attachés au cash, les Marocains se tournent de plus en plus vers les cartes bancaires, le m-paiement ou encore le contactless, explique Finances News Hebdo.

Selon le magazine, «introduit au Maroc depuis quelques années, le paiement sans contact (NFC) a vu sa notoriété monter en flèche avec le Covid-19 et les problématiques sanitaires associées».

S’y ajoutent «la croissance rapide de l’industrie des smartphones», «l’amélioration de l’infrastructure de paiement électronique», sans compter «un désir croissant de commodité et de sécurité» des consommateurs.

«Plusieurs établissements bancaires au Maroc ont intégré cette technologie dans leurs cartes de crédit et leurs applications mobiles, permettant aux clients d’effectuer des paiements sans contact dans un large éventail de commerces, allant des supermarchés aux restaurants, en passant par les stations-service», explique l’hebdomadaire. Aujourd’hui, l’usage du «Sans contact» est très apprécié par les consommateurs dans les grandes surfaces, les pharmacies, les boucheries, etc.

Selon Rachid Saihi, directeur général du Centre monétique interbancaire (CMI), «les Marocains déboursent en moyenne 1.830 dirhams par carte mensuellement, dont la moitié sans contact, autrement dit en posant simplement sa carte ou son téléphone portable sur le terminal de paiement, sans avoir à saisir son code secret».

«Nous sommes ainsi passés d’un ratio «contactless» de 49,7% en nombre et de 29,3% en montant durant le premier trimestre 2022, à un taux de 55,6% en nombre et de 30,1% en montant durant la même période en 2023. L’autre statistique à retenir est que l’encours des cartes bancaires émises par les émetteurs marocains représente un total de 19,6 millions de cartes bancaires en circulation, dont plus de 14,6 millions de cartes avec la fonctionnalité du sans contact», explique l’hebdomadaire.

Cet été, la multinationale Mastercard a introduit au Maroc un nouveau service de paiement: «Apple Pay».

CIH Bank et Crédit Agricole ont donc illico annoncé le lancement du service de paiement pour leurs clients, un système de paiement sans contact qui permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions sécurisées, par un simple rapprochement de leur iPhone ou de leur Apple Watch d’un terminal de paiement électronique.

«Cette solution, déjà acceptée dans de nombreux commerces, offre une nouvelle facilité aux consommateurs marocains, pour leurs achats quotidiens. Chaque achat avec Apple Pay est sécurisé, car il est authentifié par Face ID, Touch ID ou le code d’accès de l’appareil, ainsi que par un code de sécurité dynamique unique utilisé une seule fois», explique Finance News Hebdo.