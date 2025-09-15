Politique

Marrakech-Safi: des marchés publics entachés de graves irrégularités, sous la loupe de la Cour des comptes

Cour des comptes

Le siège de la Cour des comptes. Adil_Gadrouz

Revue de presseDes marchés publics douteux ou de gré à gré, des bons de commande octroyés sans respect de la réglementation en vigueur et le fichier des subventions accordées à certaines associations ayant des connexions électorales dans la région de Marrakech-Safi font l’objet d’un audit de la Cour régionale des comptes. Les détails dans cette revue de presse qui provient du quotidien Assabah.

Les magistrats de la Cour régionale des comptes de la région de Marrakech-Safi passent au peigne fin des milliers de dossiers relatifs à la passation des marchés publics pendant les cinq dernières années. «Plusieurs communes urbaines et rurales sont concernées par cet audit dans la région où des responsables communaux seraient impliqués dans des affaires liées à des marchés douteux, notamment dans les domaines de la location de voitures, de la propreté, du gardiennage, en plus des bons de commande qui seraient octroyés sans respect de la réglementation en vigueur», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du mardi 16 septembre.

D’après les sources du quotidien, l’enquête porte également sur d’éventuelles relations qui lieraient des présidents de communes urbaines et rurales dans la région et des entreprises bien déterminées qui se taillent la part du lion dans les marchés publics au niveau de Marrakech-Safi. Dans ce sillage, les mêmes sources indiquent que «des entreprises seraient créées par des responsables partis à la retraite et qui mettent toujours à profit leur relationnel dans la région pour bénéficier des marchés publics et des bons de commande».

L’enquête de la Cour régionale des comptes s’intéressera aussi aux subventions accordées à certaines associations dans le cadre de l’Initiative nationale du développement humain (INDH) pour lancer des projets sociaux, «mais qui ont été instrumentalisés à des fins électorales pour servir les intérêts de certains présidents de communes», précisent les mêmes sources.De même, les marchés publics de gré à gré, sans publicité ni mise en concurrence préalables, seront passés au peigne fin par les magistrats de la Cour des comptes.

«L’audit entamé par les magistrats de la Cour régionale des comptes de Marrakech-Safi, ferait suite à plusieurs plaintes adressées aux juridictions financières compétentes», précise Assabah.

Par La Rédaction
Le 15/09/2025 à 19h22

Gouvernance locale: la Cour des comptes épingle le président de la commune urbaine de Sidi Kacem

Crimes financiers: tous les dossiers signalés dans les rapports de la Cour des comptes et de l'IGAT seront transmis à la BNPJ

Fonds publics mal gérés: les partis politiques rattrapés par la Cour des comptes

Stratégie énergétique: retards, blocages et failles pointés par la Cour des comptes

Revues de presse

