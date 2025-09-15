Marrakech-Safi: des marchés publics entachés de graves irrégularités, sous la loupe de la Cour des comptes

Les magistrats de la Cour régionale des comptes de la région de Marrakech-Safi passent au peigne fin des milliers de dossiers relatifs à la passation des marchés publics pendant les cinq dernières années. «Plusieurs communes urbaines et rurales sont concernées par cet audit dans la région où des responsables communaux seraient impliqués dans des affaires liées à des marchés douteux, notamment dans les domaines de la location de voitures, de la propreté, du gardiennage, en plus des bons de commande qui seraient octroyés sans respect de la réglementation en vigueur», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du mardi 16 septembre.

D’après les sources du quotidien, l’enquête porte également sur d’éventuelles relations qui lieraient des présidents de communes urbaines et rurales dans la région et des entreprises bien déterminées qui se taillent la part du lion dans les marchés publics au niveau de Marrakech-Safi. Dans ce sillage, les mêmes sources indiquent que «des entreprises seraient créées par des responsables partis à la retraite et qui mettent toujours à profit leur relationnel dans la région pour bénéficier des marchés publics et des bons de commande».

L’enquête de la Cour régionale des comptes s’intéressera aussi aux subventions accordées à certaines associations dans le cadre de l’Initiative nationale du développement humain (INDH) pour lancer des projets sociaux, «mais qui ont été instrumentalisés à des fins électorales pour servir les intérêts de certains présidents de communes», précisent les mêmes sources.De même, les marchés publics de gré à gré, sans publicité ni mise en concurrence préalables, seront passés au peigne fin par les magistrats de la Cour des comptes.

«L’audit entamé par les magistrats de la Cour régionale des comptes de Marrakech-Safi, ferait suite à plusieurs plaintes adressées aux juridictions financières compétentes», précise Assabah.