Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et Amir Peretz, patron d’Israël Aerospace Industries (IAI), ont signé un mémorandum d’entente, à Rabat, mercredi 23 mars 2022, dans le domaine de l’industrie aéronautique.

La coopération maroco-israélienne vient de franchir un nouveau pas avec la signature ce mercredi 23 mars 2022 d’un mémorandum d’entente prévoyant le développement de projets d’investissement dans le secteur de l’industrie aéronautique.

Ce mémorandum d’entente a été signé à Rabat entre le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et Amir Peretz, patron d’Israël Aerospace Industries (IAI), une entreprise de construction aéronautique israélienne spécialisée également dans la production de systèmes aériens à usages militaire et civil.

Dans une allocution, les deux parties ont souligné le caractère de cet accord qui va rehausser la coopération entre les deux pays à un niveau technologique qui fera du Maroc un des pays les plus développés dans la construction aéronautique civile et militaire.

Amir Peretz, qui s’exprimait en langue dialectale marocaine, s’est dit très fier d’être «un ressortissant marocain né dans mon pays le Royaume du Maroc», qui ne ménagera, a-t-il dit, aucun effort pour soutenir «le développement du Maroc dans divers secteurs». Amir Peretz a rendu un vibrant hommage au roi Mohammed VI.

La délégation israélienne accompagnant l’ancien ministre israélien de la Défense s’est déclaré «impressionnée par le niveau de développement atteint par le Maroc, notamment dans le secteur de l’aéronautique». Amir Peretz et des membres de son entreprise ont en effet visité la veille, à Casablanca, les installations de la zone industrielle aéronautique.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a pour sa part exprimé l’engagement de son département à développer «le partenariat et le business» avec la partie israélienne.

Ryad Mezzour et Amir Peretz ont expliqué que le mémorandum d’entente conclu aujourd’hui a un caractère purement «civil» qui pourrait, selon les observateurs, s’étendre au secteur militaire dans une autre forme de procédure.

D’après plusieurs médias israéliens, le président de IAI a décidé de prendre en charge lui-même «le marketing de la firme de construction aéronautique au Maroc». L’entreprise israélienne IAI développe et fabrique des systèmes avancés pour la sécurité aérienne, spatiale, maritime, terrestre, cyber et intérieure. Depuis 1953, l’entreprise fournit des solutions technologiques à des clients gouvernementaux et commerciaux du monde entier, notamment des satellites, des missiles, des systèmes d’armes et des munitions, des systèmes sans pilote et robotiques, et des radars.

Comme l’a déjà écrit Le360, citant le quotidien israélien Globes, IAI a conclu dernièrement un accord avec le Maroc pour lui fournir le système de défense antimissiles Barak MX. Le montant du deal est estimé à plus de 500 millions de dollars, selon la publication.

Le système de défense antimissiles Barak MX est flexible et modulaire et peut protéger contre une gamme de menaces de missiles et de véhicules aériens sans pilote ou drones. Selon Globes, le système permet la gestion de trois types d'intercepteurs de la famille Barak d'IAI: Barak-MRAD, un moteur-fusée à impulsion unique, qui intercepte les missiles jusqu'à des distances de 35 kilomètres; Barak-LRAD, un moteur-fusée à double impulsion, qui intercepte des missiles jusqu'à des distances de 70 kilomètres; et le moteur-fusée à double impulsion Barak-ER ainsi qu’un booster supplémentaire pour une autonomie de 150 kilomètres.