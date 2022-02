Le système de défense antiérien Barak MX est flexible et modulaire et peut protéger contre une gamme de menaces de missiles et de drones.

Israel fournira à l'armée marocaine le système de défense antiaérien et antimissiles Barak MX dans le cadre d'un accord d'une valeur de plus de 500 millions de dollars, rapporte la presse israélienne, ce dimanche 13 février 2022.

Selon le quotidien israélien Globes, qui cite des sources internationales impliquées dans le commerce des systèmes de défense, Israel Aerospace Industries, entreprise de construction aéronautique israélienne dirigée par Amir Peretz, ancien ministre de la défense de l’Etat hébreu, a conclu un accord avec le Maroc pour lui fournir le système de défense antimissiles Barak MX. Le montant du deal est estimé à plus de 500 millions de dollars, selon la publication.

Le système de défense antimissiles Barak MX est flexible et modulaire et peut protéger contre une gamme de menaces de missiles et de véhicules aériens sans pilote ou drones.

Selon Globes, le système permet la gestion de trois types d'intercepteurs de la famille Barak d'IAI : Barak-MRAD, un moteur-fusée à impulsion unique, qui intercepte les missiles jusqu'à des distances de 35 kilomètres; Barak-LRAD, un moteur-fusée à double impulsion, qui intercepte des missiles jusqu'à des distances de 70 kilomètres; et le moteur-fusée à double impulsion Barak-ER ainsi qu’un booster supplémentaire pour une autonomie de 150 kilomètres.

Barak-MX est en outre soutenu par un radar et divers lanceurs pour la meilleure couverture des avions de combat, des hélicoptères, des drones, des missiles de croisière, des missiles sol-air et des missiles sol-sol.

Le Maroc a initialement demandé à Israël de fournir ces systèmes et d'autres lorsque le ministre de la Défense, Benny Gantz, s'est rendu dans le pays en novembre dernier, croit savoir le journal. Au cours de cette visite, Gantz a signé un protocole d'accord sur la collaboration en matière de défense entre les deux pays.

«Le Maroc a parlé avec Israël de ses besoins et celui-ci a proposé plusieurs alternatives. Le système Barak a été choisi en raison de sa flexibilité et de ses capacités dans divers domaines», écrit Globes, citant des sources proches du dossier, qui soulignent qu'Amir Peretz, né dans la ville de Bejaâd au Maroc en 1952, et qui n'a jamais renoncé à sa nationalité marocaine, «a été profondément impliqué dans l'accord».

Le journal note enfin que le Maroc a déjà acheté des drones Heron à IAI et d'autres drones à IAI, des systèmes de véhicules de patrouille robotisés à Elbit Systems et des intercepteurs de drones à Skylock.