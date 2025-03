Saïd Mouline, directeur général de l'AMSSNuR, et David A. Wright, président de l'USNRC.

Saïd Mouline, directeur général de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), a récemment tenu une séance de travail, en marge de la 37ème Conférence réglementaire d’information (RIC) à Rockville, aux États-Unis, avec David A. Wright, récemment nommé président de la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis (l’USNRC) en janvier 2025.

«Nous sommes déterminés à approfondir notre coopération avec l’USNRC, un partenaire clé dans notre mission de renforcer la sûreté nucléaire et radiologique», a déclaré Saïd Mouline. Il a également félicité David A. Wright pour sa nomination, soulignant l’importance de cette collaboration pour relever les défis mondiaux en matière de réglementation nucléaire.

L’accent a été mis sur le renforcement des capacités en Afrique, notamment à travers l’École africaine en sûreté radiologique pour les régulateurs, instaurée par l’AMSSNuR en collaboration avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). «Le renforcement des capacités dans le domaine de la sûreté nucléaire est crucial pour notre continent», a souligné Saïd Mouline. «Nous sommes convaincus que notre collaboration avec l’USNRC et l’AIEA contribuera à assurer un avenir sûr et durable pour l’Afrique», a-t-il ajouté.

La participation de l’AMSSNuR à la 37ème édition de la RIC, qui marquait le 50ème anniversaire de l’USNRC, témoigne de l’engagement constant de l’agence marocaine à jouer un rôle actif dans le renforcement de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques à l’échelle continentale et internationale.

En poursuivant sa collaboration avec l’USNRC, l’AMSSNuR renforce ses capacités techniques et stratégiques pour mieux répondre aux enjeux mondiaux. L’Agence reste déterminée à approfondir cette coopération fructueuse, convaincue de son rôle crucial pour assurer un avenir sûr, responsable et durable.