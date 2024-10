Loi de finances: ces ministères qui vont le plus recruter en 2025

En dépit des recommandations des bailleurs de fonds pour la réduction de la masse salariale, le gouvernement continue de recruter. Ainsi, le projet de loi de finances pour 2025 prévoit la création de 28.906 postes budgétaires, contre le double l’année dernière, indique le quotidien L’Economiste dans son édition du vendredi 25 octobre.

«Sur ce total, le ministère de l’Intérieur aura la plus grosse part avec 7.744 postes budgétaires. Un effort a été fait cette année pour le ministère de la Santé et de la protection sociale qui s’est vu doté de 6.500 postes. Il est suivi par l’Administration de la défense nationale avec 5.792 postes», lit-on.

Le ministère de l’Economie et des finances aura 2.600 postes, celui de l’Enseignement supérieur aura 1.759 postes et la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion 1.000 postes.

Le reste des départements auront moins de 1.000 postes: le ministère des Habous et des affaires islamiques bénéficiera de 400 postes, l’Education nationale 364, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire 350 et le ministère de l’Agriculture 230. Le ministère de la Justice aura 205 postes, la Cour royale 200 et autant pour le ministère de l’Equipement et de l’eau. À cela s’ajoutent le ministère de la Jeunesse avec 160 et celui des Affaires étrangères avec 155. Le reste des départements et des instances auront chacun moins de 100 postes.

«Outre cette répartition, le chef du gouvernement est habilité à répartir 500 postes budgétaires entre les différents départements ministériels ou institutions. Sur ce nombre, il doit réserver 200 postes au profit des personnes en situation de handicap. Il est à préciser que depuis quelques années, les concours unifiés de recrutement dans la fonction publique, toutes catégories confondues, ont été organisés au profit des personnes en situation de handicap. Ils se sont déroulés sous la supervision du chef du gouvernement et en coordination avec d’autres ministères», explique L’Economiste.

En parallèle, l’administration publique devra trouver des solutions à des départs importants à la retraite au cours des cinq prochaines années. Quelque 65.213 fonctionnaires devraient partir à la retraite pour limite d’âge au cours de la période 2024-2028. Cela représente 13% de l’effectif actuel du personnel civil de l’Etat