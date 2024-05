Logismed 2024: les opportunités de la décarbonation expliquées par Loïc Jaegert-Huber, directeur régional d’Engie North Africa

La décarbonation des industries exportatrices est un enjeu majeur pour le Maroc, notamment avec la mise en place de la taxe carbone, indique Loïc Jaegert-Huber, directeur régional d’Engie North Africa, interrogé par Le360, en marge de sa participation à Logismed 2024. Ce mécanisme de taxation imposé par l’Union européenne à ses frontières est certes une menace pour le Maroc, mais elle est également une opportunité à saisir, souligne-t-il, relevant que la décarbonation ne touche pas seulement les processus industriels, mais aussi l’amont et l’aval, à savoir notamment les matières premières, la logistique, le transport des marchandises.

«On est ici pour montrer qu’on est présent et très actif dans l’accompagnement de la décarbonation au Maroc, à la fois pour le secteur privé et le secteur public», affirme-t-il, notant qu’Engie opère au Maroc notamment dans les services à l’énergie, les énergies renouvelables, les infrastructures à la fois gazières et électriques, et également dans le dessalement d’eau de mer, «qui est un sujet majeur du fait du stress hydrique au Maroc».