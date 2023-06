Logement: un dispositif d’aides directes pour les primo-acquéreurs bientôt activé

Le dispositif des aides directes pour les primo-acquéreurs de logements sera bientôt opérationnel, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du 28 juin. Le quotidien indique en effet que c’est la promesse qui a été récemment faite par le ministre délégué chargé du budget, Fouzi Lekjaa, devant les députés de la première Chambre parlementaire. Le responsable a confirmé que «le décret relatif au soutien direct à l’acquisition de logements est en phase finale de préparation et sera mis en œuvre dans les prochaines semaines».

Selon le quotidien, Fouzi Lekjaa a indiqué, lors de sa réponse dans le cadre de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants, que le ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville a travaillé avec divers acteurs sur les procédures liées à la mise en œuvre de ce décret, qui modifiera l’approche précédemment adoptée en matière d’aides aux logements.

Dans ce contexte, le ministre a expliqué que «la démarche reposait, ces dernières années, sur le soutien de la demande, par le biais d’exonérations fiscales pour les propriétaires ou les promoteurs qui proposent des logements, alors que le gouvernement a décidé depuis 2022, après l’arrivée à échéance des mesures fiscales, d’aller vers la relance de la demande en subventionnant directement les familles qui achètent un logement».

Il y a quelques semaines, Fatima-Zahra El Mansouri, ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, avait annoncé une diminution du déficit de logements, passant d’un million d’unités en 2002 à moins de 385.000 en 2021.

Aujourd’hui Le Maroc rappelle que la ministre avait également expliqué que son ministère, en concertation avec celui de l’Economie et des Finances, travaille actuellement sur la publication d’un décret relatif au téléchargement d’appui direct, ajoutant que ce décret comprendra des moyens et des mécanismes de soutien, ainsi que des lignes directrices pour la gestion de cette aide, les groupes ciblés et les critères d’octroi.

De même, cette mesure vise à insuffler une nouvelle dynamique dans le processus d’acquisition de logements et à revitaliser le secteur, qui a été affecté depuis 2020 par les répercussions de la pandémie Covid-19 et les résiliations de contrats dans le cadre des programmes de logements sociaux.

Des réunions ont été organisées par le ministère dans différentes régions du pays, offrant une véritable opportunité de discussion et de mobilisation collective de tous les acteurs et parties prenantes du secteur, avec l’objectif de réfléchir, d’innover et de moderniser le domaine de l’urbanisme et du logement. Par ailleurs, le ministre délégué chargé du budget a indiqué à la Chambre des représentants «qu’une série de réformes est attendue en 2024 pour rendre la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) plus juste».