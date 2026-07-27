L’Office des Changes publie son Rapport de Gestion 2025 et réaffirme son engagement pour la bonne gouvernance

Conformément à son engagement en faveur de la transparence et de la bonne gouvernance, l’Office des Changes annonce la publication de son Rapport de Gestion au titre de l’exercice 2025.

Cette publication met en lumière les principales réalisations de l’Institution au cours de l’année 2025, ainsi que les résultats enregistrés dans ses différents domaines d’intervention. Elle retrace les actions menées en matière de réglementation et de contrôle des opérations de change, de lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme, de production des statistiques des échanges extérieurs, de modernisation de l’action institutionnelle et d’amélioration continue des services rendus aux usagers.

L’année 2025 a notamment été marquée par le lancement de la stratégie de l’Office des Changes pour la période 2025-2029, qui définit les orientations de l’Institution pour les années à venir. Elle a également connu l’organisation, en partenariat avec les Nations Unies, de la réunion de l’Équipe spéciale sur les statistiques du commerce international, consacrant le positionnement de l’Office en tant qu’acteur de référence dans ce domaine. Par ailleurs, la publication de l’Instruction Générale des Opérations de Change 2026 constitue une étape majeure dans la modernisation et l’adaptation du cadre réglementaire des changes aux évolutions de l’environnement économique.

Le rapport met également en exergue les avancées réalisées en matière, de transformation digitale, de gouvernance, de développement du capital humain et de communication institutionnelle. Il présente, en outre, les états financiers de l’Institution ainsi que les principales données relatives à la gestion des approvisionnements et l’état des marchés passés par l’Office des Changes.

Le Rapport de Gestion et les états financiers établis au titre de l’année 2025 sont consultables et téléchargeables au niveau de la rubrique « Gouvernance » du portail internet de l’Office des Changes, via le lien suivant: https://www.oc.gov.ma/fr/nous-connaitre/gouvernance