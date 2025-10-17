Lingerie: le géant hongkongais Hop Lun rachète trois usines au Maroc

Fondé en 1992 et basé à Hong Kong, le groupe Hop Lun est le plus grand fournisseur mondial de soutiens-gorge. STAR PLUS PRODUCTION LTD.

La première acquisition concerne Tobago, fabricant marocain haut de gamme de lingerie et de maillots de bain, qui fournit notamment des marques françaises et européennes, indique Hop Lun dans un communiqué. Basée à Casablanca, l’entreprise exploite une usine de 3.000 m² et produit environ un million de pièces par an. Fondée en 1996, Tobago accompagnera la transition pour assurer une intégration en douceur.

La seconde opération porte sur les activités marocaines du groupe Chantelle, à travers ses usines Famaco et Atma, totalisant une production annuelle d’environ 1,4 million de pièces. Chantelle, marque emblématique de la lingerie de luxe fondée en 1876 à Paris, restera cliente de Hop Lun après la clôture de la transaction.

Une plateforme industrielle unifiée au Maroc

L’intégration de ces trois sites de production permettra à Hop Lun de rassembler près de 800 employés qualifiés au sein d’une nouvelle plateforme marocaine. Cette implantation renforce la présence du groupe sur le continent africain et consolide ses capacités de production destinées principalement aux marchés européens.

«Nous sommes ravis d’accueillir les équipes marocaines au sein de la famille Hop Lun», a déclaré Erik Ryd, président exécutif du groupe.

Et d’ajouter: «Cette acquisition témoigne de notre confiance dans le potentiel de la main-d’œuvre locale et dans les perspectives de croissance du Maroc. Nous sommes déterminés à investir durablement dans l’avenir de ce pays.»

Depuis son rachat par le fonds d’investissement Platinum Equity en 2022, Hop Lun a accéléré son expansion internationale. Les acquisitions marocaines représentent les quatrième et cinquième opérations réalisées depuis cette date.

En deux ans, Hop Lun a multiplié les intégrations: Lintas et PH Garment au Bangladesh et en Chine, ainsi que Rainbow West Apparel à Los Angeles, renforçant sa capacité à servir les grands distributeurs internationaux.