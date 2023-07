Les recettes fiscales sont au vert

Durant les six premiers mois de l’année en cours, les recettes fiscales ont progressé de 4,1%.. Dr

Durant les six premiers mois de l’année en cours, les recettes fiscales ont progressé de 4,1% selon la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah Alaoui. Ces recettes affichent un taux de réalisation de 53,6% par rapport aux prévisions de la Loi de finances (LF), rapporte l’hebdomadaire La Vie Eco.

Les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, y compris la part supportée par les collectivités territoriales, se situent eux à 7,9 milliards de dirhams contre près de 8,6 milliards.

Dans le détail, par nature d’impôt et de taxe, la même source fait savoir que l’impôt sur les sociétés (IS) a enregistré un taux de réalisation de 57,7% et s’est maintenu au même niveau observé au premier semestre de 2022.

En effet, cette évolution résulte notamment de l’amélioration des recettes issues des deux acomptes de 727 millions de dirhams et du contrôle fiscal de 585 millions de dirhams, qui ont compensé la baisse du complément de régularisation de 1,1 milliard de dirhams.

L’impôt sur le revenu (IR) a, quant à lui, affiché un taux de réalisation de 56,5% et une hausse de 6,4%, grâce notamment aux recettes générées par l’IR sur salaires (+1,4 milliard de dirhams), tandis que le taux de réalisation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’intérieur s’est situé à 50%.

Les recettes à ce titre se sont améliorées de près de 18,7%, dans un contexte marqué par l’amélioration de la consommation des ménages. Cette évolution de la TVA à l’intérieur recouvre une hausse des recettes brutes de près de 1,2 milliard de dirhams et une baisse des remboursements de 798 millions de dirhams.

S’agissant de la TVA à l’importation, elle a affiché un taux de réalisation de 48,7% et une baisse de 3,7%, et ce, en relation notamment avec les mesures prises pour soutenir le secteur agricole.