Le phosphate marocain fait son grand retour sur le marché américain

Dans un tournant marquant pour le marché mondial des engrais agricoles, la filiale nord-américaine du Groupe OCP a officialisé l’arrivée au port de La Nouvelle-Orléans d’une importante cargaison de près de cinquante-quatre mille tonnes métriques de superphosphate triple (TSP, pour «triple super phosphate») en provenance directe du Maroc, indique le quotidien L’Économiste dans son édition de ce mercredi 19 août.

Cette livraison stratégique intervient à un moment critique, juste avant le coup d’envoi de la saison d’épandage automnal aux États-Unis. Elle vise à répondre directement aux besoins urgents des agriculteurs américains en intrants essentiels, garantissant ainsi un approvisionnement stable tout en renforçant la sécurité alimentaire globale et la résilience des chaînes logistiques locales.

Cette dynamique survient suite à la récente décision des autorités américaines d’accorder une exonération temporaire des droits compensateurs qui frappaient jusqu’alors les importations de phosphates du Maroc, rappelle L’Économiste. Cette mesure lève des barrières réglementaires qui, pendant plusieurs années, avaient considérablement restreint les options offertes aux exploitants agricoles américains et pesé sur leurs coûts d’exploitation. L’aboutissement de cette démarche est le fruit d’une concertation étroite et rigoureuse entre l’OCP, le ministère américain du Commerce et les organismes fédéraux compétents, garantissant une conformité totale aux exigences réglementaires avant même l’expédition des navires. Ce déblocage offre une opportunité précieuse pour résorber le déficit d’approvisionnement observé sur le marché américain.

S’exprimant sur cet événement, le président d’OCP North America, Kevin Kimm, a souligné que ce retour traduisait l’engagement indéfectible du groupe marocain auprès des agriculteurs américains, afin de leur fournir des solutions nutritionnelles adaptées, au moment opportun. Le superphosphate triple demeure un choix de premier ordre pour la fertilisation de précision, car il délivre un apport en phosphore ciblé et indépendant d’autres nutriments, offrant aux agriculteurs une grande flexibilité pour ajuster la fertilisation en fonction des spécificités de leurs sols et des exigences d’une agriculture durable.

L’arrivée de ces volumes prend une importance capitale au regard des difficultés majeures qui secouent le secteur agricole américain. La production locale de phosphates a chuté de plus de moitié depuis les années 1990, une baisse drastique qui contraint de nombreux exploitants à différer leurs opérations d’épandage face aux incertitudes du marché. Dans ce contexte, l’opération menée par le groupe marocain illustre sa capacité à piloter avec efficacité des chaînes d’approvisionnement mondiales complexes, et à répondre rapidement aux tensions des marchés internationaux en fournissant des solutions sur mesure qui soutiennent la productivité et la compétitivité agricoles.