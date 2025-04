Le marocain Mostafa Belkhayate sacré champion du monde de l’IA appliquée au trading

Ce triomphe couronne plusieurs années de recherche menées par Mostafa Belkhayate, dont l’équipe a développé un modèle de trading radicalement différent des approches classiques.

Plutôt que de tenter de prévoir l’avenir, son système repose sur le nowcasting, une analyse des signaux de marché en temps réel, appuyée par les techniques d’apprentissage par renforcement, l’une des branches les plus avancées de l’Intelligence artificielle (IA). L’objectif est de capter en temps réel les opportunités de marché les plus puissantes, notamment sur les matières premières, les devises et les obligations.

Ça fait plaisir de damer le pion aux americains et aux européens 💪🏻💪🏻 Publiée par El Mostafa Belkhayate sur Lundi 7 avril 2025

Jusqu’ici, les systèmes de trading basés sur l’IA étaient réservés à une poignée de fonds spéculatifs ou de desks institutionnels. «Nous avons conçu ce système pour qu’il soit scalable, accessible et inclusif. Des fonds souverains aux family offices, en passant par les traders professionnels indépendants, notre ambition est de démocratiser l’accès à l’intelligence de marché de très haut niveau», explique Mostafa Belkhayate.

Devant un parterre d’investisseurs, d’experts technologiques et de décideurs financiers, Belkhayate a lancé son algorithme sur le marché du pétrole brut en temps réel. En quelques minutes, le système a exécuté une position générant un profit net de 10.000 dollars, sous les yeux médusés de gérants de fortune venus du monde entier.

«Aujourd’hui, je suis fier de prouver que le Maroc peut rivaliser avec la Silicon Valley et Shanghai, non seulement dans le domaine de la technologie, mais aussi dans celui, ultra-compétitif, de l’Intelligence artificielle appliquée au trading», a souligné Mostafa Belkhayate dans un discours prononcé après sa consécration.

Et d’ajouter: «Notre robot de trading IA est également la première fintech basée aux Émirats à avoir obtenu une licence officielle de la SEC américaine en 2023, et a été classé premier du concours mondial de trading du CME en 2024, une double reconnaissance qui consacre notre expertise, tout en confirmant notre conformité aux normes internationales les plus strictes dans cette industrie hautement régulée.»