Le Maroc, un pays pourvoyeur d’expertise et de solidarité scientifique selon le DG de l’Agence internationale de l’énergie atomique

À l’occasion du 26ème anniversaire de l’accession du Roi au trône, Rafael Mariano Grossi, directeur général de l’AIEFA a salué le rôle actif et constructif du Maroc au sein de l’Agence, mettant en avant la contribution exemplaire du Royaume à la promotion des applications pacifiques de la technologie nucléaire, tant au niveau national qu’à l’échelle africaine.

«Le Maroc est un centre d’excellence en Afrique et un canal de coopération utile pour les pays disposant de moins de moyens», a-t-il assuré, mettant en exergue l’appui technique et institutionnel que le Royaume offre à d’autres États membres africains.

«Le Royaume est un partenaire fiable et un acteur important dans les organes de gouvernance de l’AIEA, notamment lors de sa présidence de la Conférence générale en 2020, où il a su jouer un rôle de facilitateur de compromis», a-t-il affirmé.

Lire aussi : AIEA: le Maroc à la tête du comité directeur du Réseau mondial de sécurité et de sûreté nucléaires

«Le Royaume se distingue également par un profil technique très important dans plusieurs domaines d’utilisation du nucléaire, notamment la santé, l’environnement, l’agriculture et, potentiellement, l’énergie», a ajouté Grossi.

Abordant le rôle du Maroc en tant que hub régional de formation et de transfert des compétences, Grossi a qualifié le Royaume de «pionnier» dans le domaine. Il a notamment cité les visites qu’il a effectuées au Centre national de l’énergie, des sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN), où il a pu constater la présence de nombreux stagiaires et experts africains.

«Le Maroc conjugue nos capacités aux siennes, dans un esprit de coopération qui correspond parfaitement à sa tradition panafricaine de solidarité», a-t-il indiqué, ajoutant que «ce n’est pas recommandable de faire des projets isolés, et le Maroc l’a bien compris en agissant comme plateforme d’intégration régionale».

Le Directeur général de l’AIEA a, en outre, salué les réalisations concrètes du Maroc dans le cadre de la coopération technique, notamment dans les domaines de la radiothérapie, de la médecine nucléaire, de la gestion de l’eau et de l’agriculture adaptée au climat.

Lire aussi : Le Maroc veut intégrer le CERN, le plus grand centre de recherche en physique nucléaire du monde

Il a cité également la collaboration dans l’hydrologie isotopique, qui est une application des techniques nucléaires, permettant de maximiser l’utilisation de l’eau dans l’agriculture, mais aussi la gestion de l’eau en général.

Rafael Grossi a, par ailleurs, mis en avant la participation active du Royaume à deux programmes phares de l’AIEA: «Rays of Hope» (Rayons d’espoir) pour le traitement du cancer et «Atoms for Food» (Atomes pour nourriture) pour le développement de cultures résistantes à la sécheresse.

Interrogé sur l’approche marocaine en matière de développement durable, le chef de l’AIEA a exprimé sa «profonde appréciation» du leadership du roi Mohammed VI, soulignant que le Souverain a toujours insisté sur l’importance d’un développement harmonieux et durable, ce qui est en phase avec les objectifs de l’AIEA.

Mettant en avant les réformes engagées par le Maroc, notamment dans les domaines de la santé, de l’agriculture et de la science, Rafael Mariano Grossi a souligné que les avancées réalisées en la matière ont été rendues possibles grâce à une vision claire et durable du développement, portée au plus haut niveau de l’État.