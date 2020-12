"L’hydrogène n’est pas encore pleinement exploité, mais il peut être un des accélérateurs importants de la décarbonisation de l’économie nationale". Le constat est dressé par Mohamed Benyahya, secrétaire général du département de l’environnement au ministère de l’Energie. Lors du Sommet virtuel Power2X organisé cette semaine par l’IRESEN en collaboration avec l'Université Polytechnique Mohammed VI, l'expert a détaillé les défis technologiques de l'hydrogène vert.

D'après lui, l'hydrogène vert a une place de choix dans le cadre de la Stratégie de développement bas-carbone 2050. "On s’attend à ce que la part de l’industrie dans la production de l’énergie verte se développera de manière exponentielle entre 2020 et 2030, et au-delà. C’est là où l’hydrogène contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre", poursuit-il dans une déclaration rapportée par l'hebdomadaire La Vie Eco.

Par industrie, le secrétaire généra entend les phosphates, notamment l'ammoniac vert pour la production des engrais et du ciment. Ces derniers permettront de réduire jusqu'à 26% des émissions de gaz à effet de serre. La production d’électricité représentera, elle, 30% des efforts de cette réduction à l’horizon 2050.

L'hydrogène permet également, selon la même source, l'amélioration de la qualité de l'air pour remédier aux pertes entraînées par la dégradation de l’atmosphère.