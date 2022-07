© Copyright : DR

La banque centrale populaire a annoncé, ce jeudi 7 juillet 2022, le lancement d'une opération d’émission d’obligations basée sur la technologie blockchain. Une opération pilote, première du genre au Maroc.

Dans le cadre de la digitalisation de son offre et de l’amélioration de l’expérience client, le groupe BCP a lancé, avec l’accompagnement de l’AMMC (Autorité marocaine du marché des capitaux) et la participation de Maroclear, une opération d’émission d’obligations basée sur la technologie blockchain, indique le groupe dans un communiqué.

Celle-ci porte sur l’émission de titres de sa filiale Maroc Leasing, pour un montant total de 100 millions de dirhams. Il s’agit de la première opération du genre au Maroc, souligne la BCP.

Réalisée sur la base d’un Proof of Concept et selon les règles d’émission en vigueur, cette opération fait appel aux meilleurs standards de la technologie blockchain, qui garantissent un niveau de sécurité élevé, tout en permettant une réduction des coûts et des délais, ainsi qu’une grande fluidité de traitement.

Cette initiative inédite représente la toute première opération d’émission obligataire lancée au Maroc sur une plateforme blockchain.

Cette opération, réalisée avec l’accompagnement de l’AMMC, et la participation de Maroclear ainsi que des filiales spécialisées du Groupe BCP, constitue un projet pilote pour les institutions concernées et converge avec leurs orientations stratégiques en termes d’innovation et de digitalisation des processus.