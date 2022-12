© Copyright : khalil Essalak / Le360

VidéoLe Groupe OCP a lancé, ce mardi 27 décembre 2022 dans la province de Béni Mellal, la deuxième étape de son dispositif Al Moutmir itinérant consacré à la culture des oliviers. Son objectif: poursuivre son programme d'accompagnement de plus de 1.800 agriculteurs à l’échelle nationale durant la campagne agricole 2022-2023.

Le coup d’envoi de la deuxième étape du dispositif Al Moutmir itinérant du Groupe OCP a été donné, ce mardi 27 décembre 2022, dans la province de Béni Mellal. Cette étape de l’initiative portée par l’Université Mohammed VI polytechnique de Benguerir (UM6P), affiliée au Groupe OCP, vise à promouvoir les meilleures pratiques agricoles relatives à la culture de l’olivier, tant en termes techniques que de gouvernance. Elle vient également consolider la dynamique agricole dans le pays, et ce, dans le cadre de la stratégie Green Génération, mise en place par le ministère de l’Agriculture.

Ainsi, au cours des trois jours de l'évènement, les équipes de l’UM6P accueilleront près de 450 agriculteurs issus des différentes provinces de la région Béni-Mellal-Khénifra, afin de leur offrir un accompagnement complet, de partager avec eux des conseils de spécialistes et de les sensibiliser aux pratiques agricoles durables et efficientes.

«Le dispositif Al Moutmir, qui est porté par l’UM6P de Benguerir, permet aux agriculteurs de bénéficier de l’apport de l’université dans différents domaines, notamment les domaines de la recherche et de l’innovation, ainsi que de l’apport de ses experts agronomes», explique Nawfel Roudies, directeur de cette initiative.

Dans ce cadre, plusieurs ateliers pratiques portant sur différentes thématiques sont proposés aux agriculteurs. A travers ces échanges, les experts de l’initiative Al Moutmir expliquent les différents aspects techniques relatifs à l’exploitation oléicole, dont l’analyse du sol, la fertilisation raisonnée, l’utilisation des engrais et les bonnes pratiques de la taille des arbres spécifiques que sont les oliviers.

Cette année, une importance particulière est également accordée à la gestion de l’eau. Ainsi, cette édition est marquée par l’introduction d’ateliers de sensibilisation et d’accompagnement à la gestion des ressources hydriques, animés par des experts de l’UM6P.

«Aujourd’hui, nous faisons face à la problématique du changement climatique qui se reflète par le retard et le manque des précipitations. Par conséquent, le dispositif Al Moutmir propose à l’agriculteur un nouvel atelier réservé à la gestion raisonnée de l’eau dans le cadre de la culture de l’olivier», indique ce responsable.

L’objectif de cet atelier est de sensibiliser les agriculteurs aux bonnes pratiques en matière de conservation de l’eau et de leur fournir l’ensemble des éléments nécessaires pour la rationalisation de leurs procédés d’irrigation.

Comme l’explique Brahim Boukrym, superviseur régional de l’initiative Al Moutmir dans la région Béni Mellal-Khénifra, «dans le cadre de cet atelier, notre expert explique aux agriculteurs comment concevoir un programme d’irrigation raisonné et les sensibilise à l’importance de l’utilisation efficiente de l’eau sans que cela ait un impact négatif sur la croissance et le développement des oliviers».

Une autre nouveauté: l’atelier du digital. Conçu pour promouvoir l’utilisation des nouvelles solutions technologiques dans le secteur agricole, cet atelier donnera la possibilité aux agriculteurs de découvrir les différents outils numériques permettant de maintenir et renforcer les liens avec les agriculteurs, d'acheminer les «farmer solutions» auprès d’eux et de faciliter leur familiarisation avec ces outils.

«Dans cet atelier, les experts présentent différents outils et plateformes digitaux développés par Al Moutmir pour garantir aux agriculteurs un accès direct et gratuit au conseil agricole», souligne par ailleurs Brahim Boukrym.

Et de poursuivre, «Parmi ces outils, il y a l’application @tmar qui comporte plusieurs services et fonctionnalités très utiles, ainsi que l’application [email protected] qui vise à faciliter la commercialisation des produits agricoles en connectant les agriculteurs aux acheteurs potentiels et en offrant de nouveaux canaux de commercialisation».

Il convient de noter que le dispositif Al Moutmir itinérant, lancé le 20 décembre dans la province de El Kelaâ des Sraghna, se déroulera en quatre étapes (3 jours par étape) et ambitionne d’accompagner plus de 1.800 agriculteurs. Au titre de la campagne 2022-2023, le Groupe OCP prévoit de mettre en place 300 plateformes de démonstration consacrées à la culture de l’olivier, installées au niveau des parcelles des agriculteurs dans la région Béni Mellal-Khénifra.