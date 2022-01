© Copyright : DR

Alors que la stratégie du programme Al Moutmir se poursuit, le groupe OCP vient de dévoiler les résultats des plateformes de démonstration de la culture de l’olivier pour la campagne agricole 2020-2021. Les analyses du sol, la rationalisation et la fertilisation adaptée ont amélioré les rendements de l'olivier de 20%.

Le rendement des plateformes de démonstration de l’olivier à l’hectare a augmenté de près de 20% par rapport aux rendements réalisés par les agriculteurs au niveau des parcelles témoins, indique le groupe OCP, qui précise que ses résultats font notamment suite à la hausse des précipitations de 21% par rapport à la campagne précédente. Le rendement moyen enregistré au niveau de ces PFDs a été ainsi de de 5,5 t/ha, tandis que les parcelles témoins ont enregistré un rendement moyen de 4,6 t/ha.

La croissance végétative des nouvelles pousses s'est quant à elle améliorée de 9% dans les plateformes par rapport à leurs témoins respectifs, indique l’OCP, qui explique que la conduite technique améliorée, ainsi que l’utilisation des nouvelles technologies ont contribué d’une façon remarquable à l’amélioration du poids et du calibre du fruit à hauteur de plus de 10% par rapport aux parcelles témoins.

Le programme de production intégré adopté dans les plateformes de démonstration de la culture de l’olivier a amélioré pour sa part la marge bénéficiaire des agriculteurs de plus de 32%.

Au total, plus de 1 506 plateformes de démonstration (PFD) de l’olivier ont été installées durant la campagne agricole 2020-2021, réparties sur 27 provinces, dans plus de 160 communes, au profit de plus de 630 agriculteurs bénéficiaires directs et plus de 6 000 bénéficiaires indirects, annonce le groupe OCP.

Les PFDs ont touché l’ensemble des variétés existantes, différents types de conduite (terres Bour, irrigation gravitaire et irrigation localisée) et mode d’exploitation (extensif et intensif) et ce, dans l’ensemble des bassins de production au Maroc.