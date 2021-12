© Copyright : OCP

Le Groupe OCP réitère son engagement auprès des agriculteurs marocains à travers son programme Al Moutmir. Distribution de semis direct, mise en place de plateformes de démonstration, fabrication d’engrais sur-mesure, formation des exploitants, etc. Voici, en chiffres, les objectifs pour la campagne agricole 2021-2022.

Partenaire historique de l’agriculture et des agriculteurs, le Groupe OCP confirme son soutien à la filière agricole et son écosystème via l’ancrage de son programme Al Moutmir.

Lancé il y a trois ans par le géant des phosphates, en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, ce programme vise à permettre aux agriculteurs d’accroître leur productivité et la qualité des productions, grâce à une bonne conduite technique des cultures et à l’adoption de la démarche scientifique basée sur une nutrition équilibrée des cultures.

Al Moutmir se décline en plusieurs dispositifs: les plateformes de démonstration, le programme de semis direct qui entame sa troisième campagne et les séances de formation. Le tout repose sur une approche innovante qui s’appuie sur la digitalisation, à travers notamment l’application @tmar.

L’application mobile de conseil agricole @tmar

L'application @tmar, qui comprend les besoins et préoccupations réels des agriculteurs, notamment des petits, compte 7 services opérationnels («Mon NPK», «Suivre ma parcelle», «Stimulateur de rentabilité», «Météo», «Infos marché», «Docteur plantes», et «Service de financement»). Selon le groupe OCP, @tmar a fidélisé plus de 300.000 utilisateurs depuis son lancement, il y a deux ans.

En 2021, le groupe OCP et le groupe Crédit Agricole du Maroc ont uni leurs forces pour un meilleur accès des agriculteurs aux solutions mobiles de financement, en lançant un nouveau service de financement nommé «Imtiazat-e», désormais intégré au niveau de l’application mobile de conseil agricole @tmar.

7.400 nouvelles plateformes de démonstration

Le deuxième volet du programme Al Moutmir concerne les plateformes de démonstration. Ces plateformes sont installées dans les champs des agriculteurs volontaires et permettent de démontrer l’impact considérable de l’adoption des meilleures pratiques agricoles sur le rendement et la qualité des productions, le revenu généré et aussi sur la consommation raisonnée des fertilisants.

Depuis le lancement du programme Al Moutmir et en cumulé, ce sont plus de 17.593 plateformes de démonstration qui ont été mises en place dans différentes provinces du Royaume. Cette année, le groupe OCP mise sur près de 7.400 nouvelles plateformes.

Les plateformes de démonstration ont montré que l’utilisation des engrais NPK sur-mesure contribue à l’amélioration des rendements ainsi qu'à la protection de l’environnement. Le déploiement des unités de production Smart Blender (outil de production de proximité d’engrais sur-mesure pour les petits agriculteurs) par le groupe OCP, en partenariat avec les partenaires fabricants distributeurs d’engrais et les agrégateurs nationaux, a permis la production d’engrais NPK sur-mesure au niveau d’unités de proximité basées au plus près des agriculteurs. Depuis le lancement du programme, plus de 47 points de vente sont aujourd’hui opérationnels dans différentes régions du Royaume.

Semis direct: couverture de 25.000 ha supplémentaires

Pour ce qui est du programme de semis direct, le groupe OCP continue le déploiement de son offre lancée en 2019. Au total, ce sont plus de 28.500 hectares qui ont été couverts par le semis direct depuis le lancement de l'offre. Pour la campagne agricole 2021-2022, ce programme de semis direct Al Moutmir ambitionne de couvrir plus de 25.000 hectares supplémentaires et d’en faire bénéficier 4.000 agriculteurs.

L’OCP compte également déployer son programme «Al Moutmir Souks et Moussems». A travers ce dispositif, les agriculteurs pourront entrer en contact avec les ingénieurs agronomes d’Al Moutmir en vue de bénéficier du programme et de l’accompagnement continu des équipes sur le terrain. Plus de 450 souks et moussems sont prévus dans le cadre de ce nouveau dispositif de proximité, soit au total près de 900 étapes cumulées.

Le volet formation

Pour ce qui est enfin, du volet formation, le programme Al Moutmir a prévu un dispositif de renforcement de capacités dédié aux agriculteurs. Plus de 50.000 bénéficiaires sont ciblés dans le cadre de cette campagne.

Depuis son lancement le programme Al Moutmir a accompagné plus de 50.000 agriculteurs, réalisé plus de 58.000 analyses de sol, mis en place 17.593 plateformes de démonstration, assuré plus de 35.000 formations et cumule plus de 28.500 hectares dédiées au semis direct.