© Copyright : OCP

Le rendement moyen enregistré par les plateformes de démonstration des céréales mises en place par l’Office chérifien des phosphates est de plus de 44 quintaux par hectare, soit 22% de plus par rapport au rendement habituel, générant ainsi des gains de revenus substantiels pour les agriculteurs. Explications.

Le programme des plateformes de démonstration pour les céréales et les légumineuses mis en par l’OCP au cours de la campagne agricole 2020-2021 donne déjà de premiers résultats. Pilotées par des ingénieurs agronomes et des experts, ces plateformes sont installées dans les champs des agriculteurs volontaires et permettent de démontrer l’impact considérable de l’adoption des meilleures pratiques agricoles sur le rendement et la qualité des productions agricoles, sur le revenu généré, et aussi sur la consommation raisonnée des fertilisants.

Selon des données communiquées par l’OCP, plus de 4.400 plateformes de démonstration de céréales et légumineuses ont été lancées durant la campagne agricole 2020/2021, au profit de 1.012 agriculteurs. Sur les 4.404 plateformes de démonstration réalisées, en vue de proposer une offre multiple de la fertilisation de fond raisonnée, quatre variantes de formules d’engrais de fond ont été utilisées, dont la formule régionale recommandée par Fertimap (à partir d'une carte de fertilité des sols cultivés au Maroc), de même qu'une formule spécifique recommandée par des analyses du sol de chaque parcelle, laquelle est produite par les Smart Blender, des unités intelligentes de production d'engrais, ainsi qu'une formule spécifique soufrée.

D’après l'OCP, le rendement moyen enregistré par les plateformes de démonstration des céréales est de plus de 44 quintaux par hectare, avec un gain moyen au niveau national de 22 % par rapport aux parcelles témoins. Concernant les légumineuses, les plateformes de démonstration ont enregistré une amélioration de rendement d’environ 28% par rapport aux témoins, avec un rendement moyen au niveau national de plus de 18,4 Qx/ha.

Mieux encore, l’introduction de la formule spécifique soufrée a fait preuve de résultats remarquables en termes de rendement et de qualité de production, estime le géant marocain des phosphates. La formule spécifique soufrée a ainsi généré un rendement chez les céréales de 46 qx/ha, avec un gain de 5% par rapport à la formule spécifique, et 11% de gain par rapport à la formule régionale.

© Copyright : DR

En termes de qualité des grains, les résultats s’annoncent également prometteurs. Ainsi, le Poids de mille grains (PMG) a connu une amélioration par rapport aux parcelles témoins. Les plateformes de démonstration des céréales ont en effet enregistré un PMG moyen de 37 grammes contre 31 grammes chez les témoins, soit un gain de 19%.

En ce qui concerne le gain des revenus, les plateformes de démonstration des céréales ont permis à l’agriculteur de gagner en moyenne 7.105 dirhams par hectare, soit une amélioration de 20% par rapport aux parcelles témoins.

Quant aux légumineuses, les plateformes et leurs témoins ont respectivement généré une marge bénéficiaire de 8.841 et 6.031 dirhams par hectare, soit un gain de 47 % par rapport aux témoins.