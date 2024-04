La tomate cerise victime de son grand succès en France

Les produits agricoles marocains semblent cristalliser bien des haines dans certains pays européens. En témoigne la charge actuellement menée contre la tomate cerise marocaine en France. À l’initiative de l’organisation Légumes de France, association spécialisée de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), des producteurs affiliés à cette entité ont dénoncé, vendredi 26 avril, la concurrence qualifiée de «déloyale» des tomates cerises marocaines en menant des actions d’étiquetage dans des grandes surfaces à Agen, à Rennes, à Brest et à Avignon, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du lundi 29 avril.

«Un autre acharnement à l’encontre des produits agricoles marocains, notamment contre ceux d’un groupe franco-marocain spécialisé dans la filière fruits et légumes qui s’ajoute au récent épisode du blocage des produits agricoles marocains par la grève des agriculteurs européens contre la politique agricole de l’UE», rappelle le quotidien. Pourtant, lit-on encore, les quantités envoyées vers l’UE, notamment le marché français, sont régies par les protocoles agricoles entre le Maroc et l’UE avec des mécanismes d’accès qui sont régulés en termes de volume et de prix d’entrée à travers le système de quota et le calcul de la valeur forfaitaire d’importation (VFI), outre le respect des réglementations technique et tarifaire dictées par l’accord du Maroc avec l’UE.

Au moment où le gouvernement français a annoncé de nouvelles mesures en faveur des agriculteurs, notamment à son principal syndicat, la FNSEA, venant s’ajouter aux soixante-sept déjà présentées par le Premier ministre, Gabriel Attal, ces actions font de l’origine Maroc, notamment les barquettes de tomates cerises, un dommage collatéral selon les professionnels.

«Du côté des producteurs français, cette opération visait à sensibiliser le consommateur et mettre en avant la production française à tel point qu’ils évoquent aussi le coût très bas de la main-d’œuvre marocaine et l’utilisation de pesticides interdits en France depuis plus de trente ans», précise Les Inspirations Eco.

Rien n’est cependant plus faux. Les produits agricoles marocains exportés vers l’Union européenne se conforment aux exigences réglementaires des marchés de destination. «Les produits marocains sont d’ailleurs contrôlés par les autorités marocaines préalablement avant leur exportation ainsi que par les autorités européennes avant leur entrée sur les marchés européens», rappelle-t-on. Sur une liste de 15 principaux exportateurs vers l’UE, le Maroc occupe d’ailleurs la 3e meilleure position en termes de conformité.