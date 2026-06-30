La Loterie nationale distinguée pour son engagement en faveur du Jeu responsable et de la RSE

La Loterie nationale vient d’inscrire une nouvelle étape dans son parcours en matière de gouvernance responsable. À l’occasion des Industry Days 2026 d’European Lotteries (EL), qu’elle accueillait à Marrakech du 7 au 10 juin sous le thème «Lotteries Bridging Continents», l’institution marocaine s’est vu remettre la certification internationale en matière de Jeu responsable.

Cette distinction revêt une portée particulière puisqu’elle marque la cinquième obtention consécutive de la certification «Responsible Gaming» délivrée par European Lotteries. Dans le même temps, la Loterie Nationale a confirmé son niveau 4 auprès de la World Lottery Association (WLA), soit le plus haut niveau de reconnaissance internationale dans ce domaine.

Ces certifications récompensent les dispositifs mis en place pour garantir un environnement de jeu sécurisé, prévenir les comportements à risque et promouvoir des pratiques responsables auprès des joueurs. Elles témoignent également de l’alignement de la Loterie nationale sur les standards les plus exigeants du secteur à l’échelle internationale.

Marrakech, carrefour mondial de l’industrie des loteries

La remise de cette double distinction est intervenue dans le cadre des Industry Days 2026, l’un des rendez-vous les plus importants de l’industrie mondiale des loteries.

Pendant quatre jours, Marrakech a accueilli des dirigeants, experts et partenaires venus de différents continents pour débattre des grandes mutations du secteur. Les échanges ont notamment porté sur les innovations technologiques, les nouveaux défis réglementaires, les bonnes pratiques en matière de jeu responsable ainsi que les perspectives de coopération internationale.

Organisée avec le soutien de l’Association des Loteries d’Afrique (ALA), cette édition a illustré la volonté des acteurs du secteur de renforcer les synergies entre les différentes régions du monde et de promouvoir un développement responsable de l’industrie.

En accueillant cet événement d’envergure internationale, la Loterie Nationale a également contribué à mettre en lumière l’expertise marocaine dans un secteur où les exigences de conformité, de responsabilité et de transparence occupent désormais une place centrale.

La responsabilité sociétale au cœur de la stratégie

À cette reconnaissance internationale s’ajoute une autre distinction majeure obtenue quelques jours plus tard. Le 16 juin 2026, la Société de gestion de la loterie nationale (SGLN) a renouvelé son Label Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) attribué par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Décerné à l’issue d’un processus d’évaluation rigoureux, ce label récompense les entreprises qui intègrent concrètement les principes de responsabilité sociétale dans leur stratégie, leur gouvernance et leurs pratiques quotidiennes.

Son renouvellement confirme la capacité de la SGLN à inscrire son développement dans une logique de création de valeur durable, conciliant performance économique, impact social positif, respect de l’environnement et bonnes pratiques de gouvernance.

Cette distinction reconnaît également les actions menées en faveur des collaborateurs, des partenaires et de l’ensemble des parties prenantes, ainsi que les efforts déployés en matière d’éthique, de transparence, d’inclusion et de contribution au développement social et solidaire.

Un modèle de loterie au service de l’intérêt général

Depuis plus d’un demi-siècle, la Société de gestion de la loterie nationale opère les jeux de loterie dans un cadre réglementé, sécurisé et responsable.

Sa singularité réside dans sa vocation solidaire. En effet, l’intégralité des fonds générés par ses activités est destinée au financement d’actions sociales et solidaires, faisant de chaque participation une contribution à des projets à fort impact sociétal.

Cette approche place la responsabilité au cœur du modèle de développement de l’entreprise, avec l’ambition de proposer une loterie à la fois utile, transparente et durable.

L’obtention d’une nouvelle double certification internationale en matière de Jeu responsable, conjuguée au renouvellement du Label RSE de la CGEM, vient ainsi consacrer une stratégie fondée sur l’exigence, la responsabilité et l’engagement citoyen.

À travers ces distinctions, la Loterie Nationale confirme sa volonté de poursuivre le développement d’un modèle de jeu responsable, créateur de valeur pour la société et aligné sur les meilleures références internationales du secteur.