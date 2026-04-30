La gamme pro de MZIA élue «Produit de l’Année 2026» par les Marocains

La gamme pro de MZIA vient d’être élue «Produit de l’Année 2026» dans la catégorie Farine, confirmant la place de la marque parmi les acteurs de référence de la meunerie marocaine. Cette distinction, basée sur l’avis de 2 400 consommateurs interrogés par Nielsen, témoigne de la confiance que leur accordent aussi bien les professionnels de la boulangerie que les foyers marocains-au Maroc et à l’international.

Spécialisée dans la production de farines de haute qualité à base de blé dur et d’orge, MZIA s’inscrit au sein d’un groupe industriel présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur du blé depuis 1987. Avec FINOPRO, OrgePro et ComplètePro, la marque a développé une offre qui répond à une contrainte réelle du secteur : permettre la panification du blé dur et de l’orge sans recours à la farine blanche de blé tendre. Une innovation qui conjugue meilleure qualité nutritionnelle, régularité technique et résultats constants à la production pour les particuliers comme pour les professionnels.

«Recevoir le prix Produit de l’Année est une immense fierté pour nos équipes. Cette distinction récompense une démarche fondée sur l’innovation, l’exigence et l’écoute du marché. Elle reflète la mission de MZIA Group : proposer chaque jour des produits de qualité, sains et adaptés aux familles et aux professionnels marocains», déclare Selma Berdai, Directrice Générale Adjointe de MZIA Group.

À travers cette reconnaissance, MZIA affirme son engagement pour des produits performants, constants et innovants.

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