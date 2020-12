© Copyright : DR

L’ouverture d’un consulat des Etats-Unis, à vocation essentiellement économique à Dakhla permettra de drainer les investissements américains dans cette région qui présente d’innombrables atouts, notamment un positionnement géostratégique avéré, a souligné la CGEM dans un communiqué.

Dans son communiqué, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) affirme qu’elle va continuer à travailler main dans la main avec les acteurs du secteur privé américain en vue de renforcer davantage le partenariat économique bilatéral et de développer des projets à fort impact en faveur des populations des Provinces du Sud.

Par ailleurs, la confédération patronale se réjouit de la promulgation par le président des Etats-Unis, Donald Trump, d’un décret présidentiel inhérent à la décision de reconnaître la pleine souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, annoncée jeudi 10 décembre lors d’un entretien téléphonique entre le Roi Mohammed VI et le président américain.

«La CGEM se félicite des grands succès successifs et du rayonnement de la diplomatie marocaine sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI et réaffirme sa mobilisation permanente derrière Sa Majesté dans la défense de la stabilité, de la sécurité et de l’intégrité territoriale du Royaume», ajoute le communiqué du patronat marocain.