Informel: les recommandations du PCNS pour réduire son impact sur l’économie nationale

Dans son édition en kiosque ce vendredi, Finances News s’intéresse à l’impact du secteur informel sur l’économie nationale. L’hebdomadaire fait remarquer que même si ce secteur offre un filet de sécurité sociale pour une large partie de la population, il n’en demeure pas moins qu’il continue de pénaliser l’économie nationale, avec notamment un manque à gagner conséquent en matière de recettes fiscales.

La même source souligne que la croissance économique au Maroc aujourd’hui ne peut, à elle seule, éradiquer l’emploi informel, ajoutant que la réduction de l’informel ne s’est élevée qu’à environ 8 points de pourcentage de PIB sur les dernières décennies.

S’appuyant sur un récent rapport du Policy Center for the New South (PCNS), le journal explique que le poids important de ce secteur est une question préoccupante pour l’économie marocaine, d’autant que son niveau, qui reste élevé, présente plusieurs inconvénients, tant pour les travailleurs que pour l’État (pertes en termes de recettes fiscales).

Afin de remettre les pendules à l’heure, le PCNS a adressé, dans ce rapport, plusieurs pistes de solutions au gouvernement, nous apprend Finances News. Dans le détail, la première proposition du think tank est de concevoir et d’évaluer de manière intégrée et holistique les politiques de lutte contre l’informel. «Le think tank explique que les décideurs politiques, lorsqu’ils introduisent de nouvelles politiques ou modifient celles déjà existantes, doivent être attentifs à la manière dont ces mesures peuvent influencer le comportement des travailleurs et des entreprises en matière d’emploi informel», précise-t-on.

Il est à noter que le PCNS estime que la généralisation de la couverture sociale constitue une solution au problème de l’informalité, au moins en ce qui concerne la protection contre les risques de santé et de longévité. On apprend aussi que l’élargissement de l’assiette fiscale revêt une importance primordiale pour garantir la généralisation, la pérennité, la qualité et la durabilité de la couverture sociale universelle.

Le journal ajoute que la taxation des produits nocifs pour la santé, tels que les boissons alcoolisées, les boissons sucrées et les cigarettes électroniques, peut être envisagée. Plus loin encore, le PCNS indique que la structure fiscale devrait être conçue pour renforcer les incitations à l’emploi formel et être progressive, en complément de la protection sociale.

Il est de même recommandé de réduire au minimum le nombre de régimes fiscaux disponibles afin de supprimer les échappatoires fiscales, les régimes spéciaux et les exonérations fiscales. Finances News ajoute que les recommandations portent aussi sur les réformes visant à améliorer le climat des affaires, les avantages dont bénéficient les entreprises enregistrées, et aussi à faciliter l’accès des petites entreprises au financement et aux marchés publics.