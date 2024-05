Inezgane-Aït Melloul. La commune de Leqliâa arrose ses espaces verts avec des eaux usées traitées

Azzedine Stili, technicien de la ville de Leqliâa, a expliqué, dans une déclaration pour Le360, que la réutilisation des eaux usées pour irriguer les espaces verts dans cette commune a débuté en avril dernier dans plusieurs quartiers, et sera étendue prochainement à d’autres.

Notre interlocuteur a ajouté que la station de pompage pour la réutilisation des eaux traitées a été construite avec un coût d’environ 900.000 dirhams et comprend un réservoir d’une capacité de 40 m3, et trois pompes d’une capacité estimée à 30 tonnes par heure chacune, en plus de canaux d’une longueur de 3,3 kilomètres pour relier la station aux espaces verts concernés. La station est également équipée de panneaux solaires pour rationaliser l’utilisation de l’énergie.

De son côté, Al Hassan Al Mahadi, deuxième vice-président de la commune, a indiqué que la capacité de traitement de cette station est de 4.500 m3 par jour. Ce qui, selon le même responsable, aura un impact positif sur les espaces verts et sur l’économie d’eau.