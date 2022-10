© Copyright : le360

Comme précédemment annoncé, le prix des carburants a augmenté d’environ 1,60 dirham pour le diesel, ce lundi 17 octobre 2022, pour dépasser celui de l’essence, qui a augmenté de près de 70 centimes.

Les prix à la pompe augmentent. Le prix du litre de diesel a augmenté ce lundi 17 octobre 2022 d’environ 1,60 dirham, selon les données recueillies auprès de la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants des stations de service au Maroc (FNPCGS). Le prix de l’essence a connu, quant à lui, une hausse autour de 70 centimes le litre.

Dans le détail, le prix du diesel affiché ce matin à Casablanca est de 15,54 dirhams chez Afriquia, 15,65 dirhams chez Total Energies. Il est de 15,63 dirhams dans les stations-services Shell, 15,61 dirhams dans les stations-services Winxo, 15,59 dirhams du côté de Shell et 15,61 dirhams chez Ola Energy.

Le prix du litre d’essence affiché ce matin dans la métropole est de 14,71 dirhams chez Afriquia, 14,81 dirhams chez Ola Energy, 14,80 dirhams dans les stations Winxo, 14,97 dirhams chez Shell, 14,73 dirhams dans les stations Ziz et 14,89 dirhams dans les stations-services Total Energies.

Le prix des carburants dans les stations-service des autres villes du Royaume est encore plus élevé, à cause du coût du transport. A cause de la gestion des stocks, quelques stations-services n’ont pas encore baissé leurs prix, mais ne devraient pas tarder à le faire.

Face à la flambée des cours des matières premières et la hausse inédite des prix de vente des carburants à la pompe cette année, le Conseil de la concurrence a publié, le 26 septembre dernier, un avis pour analyser le fonctionnement concurrentiel du marché national.

Il a ainsi constaté un niveau de concentration élevé de ce marché, appelant, entre autres, à réviser le cadre réglementaire, à instaurer une taxe sur les superprofits et à étudier l’opportunité de développer l’activité du raffinage au Maroc.

Dans le but de préserver le pouvoir d'achat des ménages, le ministère du Transport et de la logistique a relancé, pour la sixième fois, le soutien exceptionnel supplémentaire pour les professionnels du transport routier. Les inscriptions pour bénéficier de cette aide ont démarré le 28 septembre et s'effectuent via la plateforme mouakaba.transport.gov.ma. Le montant total des aides directes mobilisées dans le cadre de cette opération devrait atteindre 5,2 milliards de dirhams d'ici la fin de l'année.