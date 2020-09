© Copyright : DR

Le Groupe Renault Maroc se prépare à la fabrication de la troisième génération des modèles Dacia: nouvelle Sandero, nouvelle Sandero Stepway et nouvelle Logan. Les détails.

La marque Dacia dévoile la nouvelle Sandero, la nouvelle Sandero Stepway et la nouvelle Logan, «une troisième génération complètement revisitée au design réinventé», annonce le Groupe Renault dans un communiqué.

Le constructeur rappelle, à ce titre, que le Maroc est un des piliers industriels de la gamme «Global Access» du constructeur. Les usines de Tanger et Casablanca accompagnent les évolutions de ces best-sellers depuis leurs lancements.

Ainsi, l’usine Renault de Tanger produira la nouvelle Dacia Sandero et la nouvelle Dacia Sandero Stepway. La Somaca, usine du groupe à Casablanca, produira les nouvelles Dacia Sandero et Sandero Stepway, ainsi que la nouvelle Dacia Logan.



Depuis 2005, la marque Dacia est une véritable success-story au Maroc et est aujourd’hui le leader incontesté du marché automobile national, avec une part de marché de près de 30% au premier semestre 2020.

«Le Groupe Renault Maroc, à travers ses deux usines de Tanger et Casablanca, est pleinement mobilisé dans la réussite de la phase d’industrialisation de ces 3 nouveaux modèles de la marque Dacia. Le Groupe exporte près de 90% de sa production vers 74 destinations, faisant rayonner le made in Morocco sur le marché national et international», souligne le communiqué.

Outre un prix «toujours aussi imbattable et des dimensions contenues», les Dacia de troisième génération offrent également «plus d’équipements et de polyvalence, sans renier leurs fondamentaux de simplicité et de fiabilité», affirme le constructeur français.