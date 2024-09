Grande distribution: Fipar Holding autorisée à acquérir 12,03% du capital de Retail Holding

Le gouvernement a donné son feu vert à Fipar Holding, filiale à 100% du groupe Caisse de dépôt et de gestion (CDG), pour entrer dans le tour de table de Retail Holding, dont elle acquerra 12,03% du capital social, indique un décret publié au dernier Bulletin officiel, daté du 23 septembre 2024.

Cette autorisation fait suite à une demande formulée à cet effet par la filiale de la CDG, dont le conseil d’administration a approuvé l’opération d’achat le 28 juin dernier. Retail Holding est l’actionnaire majoritaire de Label’Vie, réseau de supermarchés et d’hypermarchés qui exploite l’enseigne internationale Carrefour au Maroc.

Le groupe gère également des franchises internationales spécialisées dans la restauration rapide (General First Food Services), les produits de loisirs et de divertissement (Virgin North Africa) et l’habillement (Modes & Nuances). Hors des contrées marocaines, elle est actionnaire de la société de distribution CDCI, deuxième plus grand opérateur du commerce de détail alimentaire moderne en Côte d’Ivoire.

Renforcer la présence à l’international

Créée en 2005, Retail Holding est passée du statut d’entreprise de taille moyenne dans le secteur de la distribution à celui d’opérateur d’envergure dans la grande distribution en Afrique du Nord. Grâce à l’entrée de Fipar Holding dans son capital, le groupe ambitionne d’étendre son maillage territorial en termes de points de vente, développer de nouvelles filières -notamment le e-commerce- et renforcer sa présence à l’international, principalement en Afrique de l’Ouest et en Europe.