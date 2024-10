Gaz butane: voici les principaux fournisseurs du Maroc durant le premier semestre 2024

Les importations marocaines de gaz butane maintiennent leur tendance haussière sur le marché international. Elles ont atteint 1,4 million de tonnes au cours du premier semestre 2024, selon le rapport sur la compensation accompagnant le Projet de loi de finances (PLF) 2025. Ce volume pourrait donc dépasser les 2 millions de tonnes enregistrées en 2023.

Durant les six premiers mois de l’année en cours, le Maroc s’est principalement approvisionné auprès des opérateurs américains. En effet, les achats de gaz butane en provenance des États-Unis ont représenté plus de 74% de ses importations mensuelles. Le Royaume a d’ailleurs capté 15% des exportations américaines durant les six premiers mois de l’année (contre 13% au premier semestre 2023), ce qui lui a permis de devenir le premier client de Washington, devant des partenaires traditionnels tels que la Corée du Sud (11%), l’Indonésie (9%) et le Japon (8%).

Cette augmentation significative des achats de gaz butane américain confirme une tendance haussière observée au cours des sept dernières années, avec un passage de 300.000 à plus de 2 millions de tonnes entre 2017 et 2023, soit une hausse de 596%. L’année dernière, le butane américain a couvert plus des trois quarts des besoins nationaux du Maroc, confirmant ainsi cette courbe ascendante.

Le Maroc, premier client du gaz butane américain au premier semestre 2024, selon le PLF 2025 (W.Belfkih/Le360)

Source: Le rapport sur la compensation (PLF 2025).

«Afin de pallier la diminution des stocks pendant la période du Ramadan, les opérateurs gaziers ont maximisé leurs importations en avril, et le niveau d’importation est resté élevé en mai, dans le but de reconstituer les réserves, tout en profitant d’une baisse significative des prix, de plus de 90 dollars/tonne, durant ce mois», précise le rapport.

Plus de 161 millions de bonbonnes de gaz de 12 kg consommées entre janvier et août

En dehors des États-Unis, le Maroc s’approvisionne également auprès des opérateurs européens, notamment «en période de perturbation des exportations américaines, comme ce fut le cas en janvier 2024, ou lors de difficultés de réception au port de Mohammedia, qui accueille 50 % des importations totales», précise la même source. Sur le Vieux Continent, l’Espagne a été le principal partenaire du Maroc au cours du premier semestre 2024, avec des volumes représentant entre 11% et 20% de ses importations totales durant cette période, suivie du Royaume-Uni.

Selon le rapport, la proximité géographique avec le Maroc et la taille adaptée des navires transportant le gaz butane aux infrastructures portuaires du Royaume facilitent l’approvisionnement depuis ces deux pays européens.

Gaz butane: l'évolution de la part mensuelle des principaux fournisseurs du Maroc au premier semestre 2024 (W.Belfkih/Le360)

Source: Le rapport sur la compensation (PLF 2025)

«Cette situation s’explique en grande partie par la capacité portuaire limitée de certains sites d’importation, tels que Nador, Agadir et Laâyoune, où le produit européen, principalement espagnol, demeure la principale source d’approvisionnement des centres emplisseurs s’approvisionnant à partir de ces ports», souligne le document.

Le rapport sur la compensation s’est également penché sur l’usage du gaz butane au Maroc durant l’année en cours. On y apprend que les Marocains ont consommé l’équivalent de 161,47 millions de bonbonnes de gaz de 12 kg entre janvier et août, soit une hausse de 0,87 million de bonbonnes de 12 kg par rapport à la même période en 2023.

Le pic de consommation mensuelle a été enregistré en mars, mois qui a coïncidé avec le Ramadan, avec un total de 21,9 millions de bonbonnes de 12 kg utilisées.

Cette forte augmentation des importations marocaines de gaz butane au cours du premier semestre devrait logiquement entraîner une hausse du niveau des dépenses de compensation. Ainsi, la charge prévisionnelle de subvention pour ce produit énergétique pourrait atteindre 10,45 milliards de dirhams en 2024, contre 11,48 milliards de dirhams l’année précédente, selon le PLF 2025.