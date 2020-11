Fiscalité: une étude du CESE préconise un réaménagement de l'Impôt sur le revenu

Le Conseil économique social et environnemental (CESE) appelle, dans une étude publiée hier, jeudi 5 novembre, à rendre l'impôt sur le revenu (IR) plus progressif, en particulier pour la tranche supérieure qui nécessite plus de fractionnement.