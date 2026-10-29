Finances: Casablanca décroche la note «BBB-/A-3» de S&P Global Ratings

Attribuée par l’agence internationale S&P Global Ratings, la Commune de Casablanca a obtenu une note de crédit de «BBB-» à long terme et de «A-3» à court terme, assortie d’une perspective stable. Annoncée le 26 octobre, cette notation intervient dans un contexte où les finances communales devraient s’améliorer au cours des prochaines années.

Dans son rapport publié quelques jours auparavant, l’agence prévoit une hausse des recettes de la Commune, soutenue par un meilleur recouvrement des impôts et une maîtrise des dépenses de fonctionnement. L’épargne brute devrait ainsi passer de 19% des recettes de fonctionnement en 2025 à environ 25% en 2028.

Des finances au service des projets de la métropole

Cette progression permettrait à la Commune de Casablanca de dégager davantage de ressources après le paiement de ses dépenses courantes, et de financer une part plus importante de ses investissements avec un moindre recourt à l’emprunt. Pour y parvenir, la collectivité mise notamment sur la modernisation de son administration fiscale, la digitalisation des procédures et l’élargissement de l’assiette fiscale.

Au-delà des indicateurs budgétaires, S&P Global Ratings prend en compte le poids économique de Casablanca, principal pôle économique et financier du Royaume, ainsi que la diversité de ses activités et sa capacité à attirer les investissements.

Lire aussi : La Commune de Casablanca mobilisée contre l’occupation illégale du domaine public

La gestion financière de la Commune et sa capacité à mobiliser différentes sources de financement sont également prises en considération. Ces ressources doivent notamment accompagner les projets inscrits dans le Plan d’action communal 2023-2028 et les programmes de développement du Grand Casablanca, qui portent sur la transformation urbaine, la mobilité, les infrastructures et les services publics.

Un endettement appelé à diminuer progressivement

Pour la période 2026-2028, l’agence prévoit le maintien de performances budgétaires satisfaisantes et une réduction progressive de l’endettement direct de la Commune. Elle relève également la solidité de sa trésorerie et son accès à différentes sources de financement. La perspective stable attribuée à Casablanca reflète celle du Royaume du Maroc.

Lire aussi : Commune de Casablanca: voici à quoi servira la rallonge de 94,7 millions d’euros de la Banque mondiale

De son côté, la Commune entend poursuivre ses efforts pour augmenter ses recettes, maîtriser ses dépenses et limiter son endettement. Elle souhaite ainsi préserver sa capacité à financer ses projets et à accompagner le développement de la métropole. La notation constitue également un repère pour ses partenaires financiers et les investisseurs.