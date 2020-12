© Copyright : DR

Kiosque360. Le patronat et la Caisse Centrale de Garantie viennent de sceller un partenariat donnant naissance au lancement d’un corridor. Baptisé «Corridor CGEM-CCG», ce nouveau service vise à régler la problématique de financement à laquelle font face plusieurs entreprises membres de la CGEM.

L’extension de la période de tirage sur les crédits Damane Relance est désormais étendue de 6 à 12 mois, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le quotidien indique que cette annonce a été faite par Hicham Zanati Serghini, président-directeur général de la Caisse centrale de garantie (CCG), en marge de la récente signature d’un partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

En vertu dudit partenariat, la CGEM et la CCG mettent en place le nouveau service de médiation baptisé «Corridor CGEM-CCG» et visant à régler la problématique de financement à laquelle plusieurs entreprises font face. Pour Aujourd’hui Le Maroc, ce rapprochement illustre l’engagement des deux parties à mettre en synergie leurs expertises respectives pour soutenir les entreprises nationales, particulièrement dans la conjoncture économique marquée par la pandémie de Covid-19. «La signature de cette convention vient renforcer la collaboration déjà fructueuse avec la CGEM. Nous sommes en effet pleinement mobilisés afin d’accompagner au mieux les entreprises pour un meilleur accès à nos différents mécanismes de financement», a souligné Hicham Zanati Serghini.

Pour sa part, Chakib Alj, Président de la CGEM, a ssuré que le Corridor CGEM-CCG est un service à fort impact qui constitue, pour les TPME notamment, un fast-track pour résoudre les problèmes qu’elles rencontrent en matière de financement. Notons que la mise en place de ce nouveau service s’inscrit, en effet, dans le cadre des actions de la CCG en faveur des entreprises et que cette initiative entre également dans le cadre du programme du mandat de la présidence actuelle de la CGEM qui a prévu la mise en place de nouveaux services à forte valeur ajoutée pour les membres de la Confédération et le renforcement de la proximité opérationnelle de cette dernière avec les TPEPME.

Soulignons également que ce partenariat porte sur la promotion de l’ensemble de l’offre des produits de la CCG auprès des entreprises membres de la CGEM, et ce à travers l’organisation conjointe d’ateliers et de séminaires régionaux, pour une communication renforcée et élargie. «La CCG s’engage par ailleurs à mobiliser son réseau de centres d’affaires régionaux afin d’accroître la proximité et l’accessibilité de l’ensemble de ses produits et services à destination des entreprises», conclut le journal.