Fès: le secteur du cuir tient son salon national du 5 au 14 janvier

Initiée par la Chambre d’artisanat de la région Fès-Meknès, en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, le conseil de la région, la commune et le conseil préfectoral de Fès, cette manifestation connaîtra la participation de plus de 120 exposants professionnels, dont des artisans, des petites et moyennes entreprises, des coopératives professionnelles et des acteurs spécialisés dans les équipements de cuir.

S’exprimant lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation du programme de ce rendez-vous annuel, le directeur régional de l’artisanat de Fès-Meknès, Abderrahim Belkhayat, a mis l’accent sur la dynamique qu’ont connue la ville de Fès et la région, notamment en ce qui concerne la commercialisation des produits de l’artisanat. Il a ainsi fait savoir que les exportations du secteur ont enregistré un bond remarquable, en plus de l’organisation d’expositions thématiques, devenues un modèle au niveau national.

Pour sa part, le président de la chambre d’artisanat de la région Fès-Meknès, Abdelmalek Boutyine a indiqué que le programme de l’événement comprend des séminaires, des tables rondes et ateliers qui seront animés par des spécialistes locaux et nationaux du secteur du cuir.

M. Boutyine a ajouté que plusieurs séances de formation seront organisées en faveur des artisans pour améliorer leurs capacités et élargir leurs connaissances dans le domaine. Selon lui, ce salon, qui s’étendra sur une superficie de plus de 4.000 m2, vise à mettre en valeur l’artisanat et à insuffler une dynamique à la commercialisation et la promotion des produits de cuir.

Ce salon comprend plusieurs espaces, dédiés notamment à la commercialisation, aux produits des jeunes lauréats des établissements de formation professionnelle dans les métiers de l’artisanat, aux produits d’antiquité et aux équipements techniques en relation avec la fabrication des produits en cuir.

Le salon regroupera également un espace dédié aux institutions partenaires et un autre pour les enfants. L’événement, qui sera animé par des troupes folkloriques, sera aussi l’occasion de rendre hommage aux meilleurs maîtres artisans qui ont laissé une empreinte dans ce domaine.

Organisée en 2019, la première édition de ce salon a connu la participation de 104 exposants venus de différentes villes marocaines. Cette édition, qui avait connu l’affluence d’environ 100.000 visiteurs, a généré un chiffre d’affaires de plus de 5,32 millions de dirhams.