Fermeture de Bab Sebta et de Bab Mellilia à la contrebande: la Douane fait le bilan

Après la fermeture en 2019 des postes de Bab Sebta et Bab Mellilia aux flux de la contrebande dite «vivrière», l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) a accompagné la mise en place de la Zone d’activités économiques de Fnideq (ZAEF), plateforme commerciale dédiée à l’importation, au stockage et à la vente de marchandises.

Des avantages douaniers ont été ainsi accordés aux commerçants installés dans cette zone, principalement des différés de paiement et un accompagnement personnalisé visant à faciliter leur transition vers l’économie formelle, en offrant un soutien à la création des sociétés et au dédouanement des premières importations.

«À fin décembre 2023, pas moins de 55 sociétés s’y étaient installées, et ont effectué plus de 1.000 opérations d’importation depuis le démarrage de cette zone en avril 2022», indique l’ADII dans son nouveau Plan stratégique 2024-2028. Et d’ajouter: «Les droits et taxes recouvrés dans le cadre du dédouanement des marchandises importées s’élèvent à plus de 212 millions de dirhams, dépassant ainsi l’enveloppe budgétaire de 200 millions de dirhams investie dans la réalisation de la ZAEF».

Parallèlement, en partenariat avec d’autres départements gouvernementaux et les autorités locales, l’ADII a accompagné des opérateurs dans l’installation des unités industrielles dans les alentours de Sebta et Mélilia.

Ces mesures ont eu un double impact positif dans la région du Nord. D’une part, elles ont permis de réduire considérablement le phénomène de la contrebande, avec une baisse de près de 60% des marchandises saisies entre 2019 et 2023. D’autre part, l’installation d’entreprises dans ces zones a généré des opportunités d’emploi stables et viables pour les populations locales touchées par la fermeture des postes de Bab Sebta et Bab Mellilia.

Une zone de 10 hectares et 76 entrepôts

Située à une vingtaine de kilomètres du port Tanger Med, la ZAEF s’étend sur une superficie de 10 hectares et abrite 76 entrepôts, en plus de toutes les commodités et installations communes nécessaires à son fonctionnement.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du programme de développement économique et social de la province de Tétouan et de la préfecture de M’diq-Fnideq, est le fruit d’un partenariat signé en février 2020 entre le ministère de l’Intérieur, celui de l’Économie et des Finances, celui de l’Industrie et du Commerce, le conseil de la Région, l’Agence pour la promotion et le développement du Nord, l’Agence spéciale Tanger Med, la wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, la préfecture de M’diq-Fnideq, l’ADII et le Centre régional d’investissement de la région.