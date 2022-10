© Copyright : Sound Energy/Twitter

La société gazière britannique Sound Energy, a affirmé ce jeudi 20 octobre 2022, dans une mise à jour de ses projets de développement des gisements gaziers de Tendrara et Sidi Mokhtar, avoir soumis une demande à l’ONHYM pour le prolongement de ses permis d’exploitation arrivés à échéance.

La firme britannique Sound Energy a confirmé ce jeudi 20 octobre 2022, via un communiqué, la poursuite des négociations avec l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) pour le prolongement du permis d’exploitation du gisement gazier de Sidi Mokhtar, qui a pris fin le 9 octobre 2022.

«Bien que la période initiale se soit terminée avant la réalisation des engagements de travaux qui en découlent, la société a été et reste en dialogue régulier avec les autorités réglementaires et l’ONHYM afin qu’elle puisse trouver une solution pour compléter le programme de travail engagé après la fin de la période initiale et faire progresser l’exploration de ce bassin très prometteur», souligne ce même communiqué.

A noter que Sound Energy a déjà obtenu une prolongation de deux ans pour son permis de Sidi Mokhtar qui devait expirer en octobre 2020, à la suite de perturbations causées par la crise du Covid-19. Située dans la région d’Essaouira, la zone des licences Sidi Mokhtar couvre une superficie de 4.712 kilomètres carrés.

Pour ce qui est des permis d’exploration de Tendrara qui couvrent environ 14.411 kilomètres carrés dans la région d'Oujda, Sound Energy déclare avoir soumis une demande à l’ONHYM pour entrer dans la première période de prolongation facultative de deux ans, après l’achèvement de la période initiale de quatre ans ayant commencé le 1er octobre 2018.