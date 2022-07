© Copyright : Twitter/@Chariot_Energy

Dans un communiqué diffusé ce mercredi 20 juillet 2022, la firme Chariot annonce avoir significativement revu à la hausse l’évaluation des ressources gazières du gisement d’Anchois, au large de de Larache.

L’annonce de Chariot fait suite à la publication des résultats du puits d'appréciation et d'exploration Anchois-2 foré récemment avec succès. La certification des ressources gazières du gisement de Larache a été confiée au cabinet indépendant Netherland Sewell & Associates Inc, englobant le champ d'Anchois ainsi que d'autres prospects d'exploration sélectionnés dans la licence Lixus Offshore et la licence adjacente Licence Rissana Offshore.

S’agissant du gisement d’Anchois, la nouvelle évaluation fait état d’une augmentation de 82 % des ressources contingentes 1C de 201 Bcf à 365 Bcf, (soit un potentiel de 10,2 milliards de mètres cubes contre une estimation initiale de 5,7 milliards de métres cubes). L’étude précise également qu'il y a eu une augmentation de 76% des ressources éventuelles 2C, passant de 361 Bcf à 637 Bcf (18 milliards de mètres cubes, contre 10 milliards de mètres cubes).

© Copyright : DR

Concernant la licence de Lixus, Chariot note une mise à jour des évaluations sur deux prospects clés non forés (Maquereau et Anchois Ouest) avec une améliorations du potentiel des ressources et de la probabilité de réussite géologique, y compris le prospect d'Anguille, nouvellement identifié.

En ce qui concerne le gisement de Rissana, la firme indique que l'évaluation précoce des zones couvertes par les relevés sismiques 3D, fournit une ressource prospective totale de plus de 7 Tcf, combinant un prospect à haute teneur «Emissole» à moindre risque, dans le gisement d’Anchois.